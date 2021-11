INSTAGRAM UVEO NOVU FUNKCIJU: 'Napravite pauzu' i isprobajte je (VIDEO)

Adam Mozeri, šef Instagrama, je otkrio da je popularna platforma od ove nedelje počela da testira funkciju "Take a Break".

Kada korisnik uključi pomenutu opciju, aplikacija će ga podsećati da napravi pauzu i radi nešto drugo nakon 10, 20 ili 30 minuta.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH