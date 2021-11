NAPOKON! Google Maps aplikacija za iOS više neće biti ista - Uvedena je ova BITNA NOVINA (FOTO)

Dugo se čekalo na ovaj update.

Kompanija Google je avgustu saopštila da će njena aplikacija Maps namenjena uređajima s operativnim sistemom iOS dobiti tamni mod, a to se nedavno i dogodilo.

Tamni mod je prisutan na brojnim aplikacijama, a u slučaju Google Mapsa se aktivira s glavnog interfejsa aplikacije na iOS-u dodirom na profilnu fotografiju u gornjem desnom uglu ekrana, odabirom opcije Settings, a potom Dark Mode iz sekcije Using Maps.

Google Maps on iOS now has a dark mode, here’s how to enable it https://t.co/bmMA6TQTsl pic.twitter.com/GBfnUCi6Tu — The Verge (@verge) 09. новембар 2021.

Tu se nalaze tri opcije, On, Off i Same as device setting. Treća opcija automatski aktivira ili deaktivira tamni mod u zavisnosti od toga, da li je on uključen na iOS uređaju.

Aplikacija namenjena uređajima s Androidom je dobila tamni mod ranije ove godine, a aktivira se dodirom na profilnu fotografiju, opciju Settings, potom opciju Theme, gde su ponuđene iste tri opcije kao na iOS-u.