Od Anđele je napravo najveću budaletinu: Bebica dao sud o ratu Kačavende i Gastoza, pa razotkrio njegovu taktiku za prvo mesto! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila ljubavni par Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu, ali rijaliti veterana Lepog Miću.

- Sve je počelo od budžeta kad je dala Kariću, pa meni, a hteo je da bude najbitniji. On je nju ponizio kad je rekao da je samo zagrli i ništa ne priča i ona je prešla preko toga. On je to odlično iskoristio i od sebe napravio žrtvu kad smo ga Kačavenda i ja vređali. Ja bih Kačavendu uvek branio, kad sam čuo da je podržao vređanje nisam imao pardona - govorio je Bebica.

- Da li je Gastoz lik koji će da uživa u ulozi žrtve? - pitala je Ivana Šopić.

- Da, jer tako izlazi u prvi plan. On je poslednjih mesec dana od Anđele napravio najveću budaletinu i sebe izbacio u prvi plan - dodao je Macanović.

Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Ova dva fikusa kako opstaju u rijalitiju, samo učestvuju u nekom spletkarenju. Njemu je ove godine mentor bio Đedović. Okrenuo se protiv Gastoza i Anđele i dobio je po neki poenčin. Sad bih prešao na Miću, postaviću Vam neke pitanja. Da li biste pristali Karić i Vi da budete kumovi Anđeli i Gastozu na svadbi? - pitao je on.

- Ne bih u životu, to što mi je on rekao ne oprašta se u životu - rekao je Mića.

- Sofija i Sofi treba da nose Anđelinu venčanicu jer su zahvaljujući Gastozu došli u superfinale. To su ljudi koji su na njihovim grbačama otišli tako daleko. Da li smatrate kao mentor Karićev da ove godine niste imali uspha da ga dovedete u prva tri? - nastavio je gledalac.

- Nisam mentor, nikad ga nisam forsirao - rekao je Mića.

- Mićin i Gastozov odnos je bio okej dok ga Mića nije napao na bazenu bez razloga - rekao je gledalac.

- Ne, napao je on mene. Ja sam pevao pesme, on je išao na to da me ponizi - rekao je Mića.

Autor: A. Nikolić