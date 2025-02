On je ljubomoran na Karića: Marko priznao da li je Sanji uveo zabranje, dao sud o vezi Anđele i Gastoza! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Stefanović stigao je u "Šiša bar" kod voditelja Darka Tanasijevića i sa njim razgovarao o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Kakva je zapravo situacija između Sanje i tebe? Ima li trzavica? - pitao je Darko.

- Imamo malo neke raspravke koje su sastavni deo svakog ljubavnog para, ne bi bilo normalno da nema. Uglavnom se slažemo u mišljenjima. Često kad priča pre mene ja kažem da se slažem jer isto vidimo sve - rekao je Marko.

- U petak nije htela da komentariše Anđelu i Gastoza, da li je do da bi se sprečio sukob? - upitao je Darko.

- Ona je odgovorila baš kako misli, jer Anđelini fanatici nju degradiraju i podsećaju na sve iz "Zadruge 6", pa zbog toga neće da ima sukob sa Anđelom. Ja sam na njenoj strani jer je shvatila da ne mora konstantno da ponavlja, pa se vodi time da samo jednom kaže. Ovde se sve preokrene, Sanja kaže mišljenje, a njene reči imaju mnogo veći odjek. Pre neki dan je rekla neku Gastozovu činjenicu, a svi ukućani su skočili na nju. Drugi sahranjuju, pa nema odjek među ukućanima. Ona je zbog toga odlučila da pazi šta priča - govorioje Stefanović.

- Da li si primetio da je mišljenje ljudi počelo da se menja otkako je Sanja ušla u sukobe? Gastoz je isto rekao da si pokazao kvarnoću i da te Sanja predstavlja u lošem svetlu - dodao je Darko.

- Ja iznosim moje mišljenje i ne može niko na to da utiče. Na mene ni porodica nije mogla da utiče kad se radilo o vezi sa Sanjom. Gastoz je rekao da sam ja drukara, a kako sam ja drukara ako sam slagao? Znači nisam slagao. Ja sam rekao da je on počeo da priča o nekoj devojci spolja, kako je bio u ozbiljnoj vezi sa njom i da možda nije završio sa emocijama prema toj devojci. Ja to ne bih rekao da njegova devojka nije imala kvarnu nameru prema mojoj vezi. Ja sam to rekao da joj vratim. Ja sam se držao sa strane i kad su Sanja i Anđela iznosile činjenice, sa Anđeline mnogo neistine. Mene više ovde ne može da dotakne ništa jer sve o Sanji znam - rekao je Marko.

- Kako komentarišeš Gastozovo ophođenje prema Anđeli ovih dana? - pitao je voditelj.

- Mislim da ne može da je podnese, u subotu su se posvađali i koga je ona navela. Ne bih rekao da nema emocija između njih dvoje, ali ima neko takmičenje za stolom. Kad god ustanu da komentarišu Anđela gleda sebe da predstavi u što boljem svetlu - rekao je Stefanović.

- A Karić i Gastoz? - dodao je Darko.

- Mislim da je Gastoz taj koji je skrivao mišljenje o Kariću, a on je uvek sve komentarisao. Kad smo videli klip kako ogovara Karića deluje kao da ima ljubomoru, a za mene i opravdavu jer se Anđela uvek slaže sa Karićevim mišljenjem. Anđela stane na njegovu stranu, pa se vidi doza ljubomore sa Gastozove strane. Karić njega pre toga nije dirao, nije pričao sa strane, ali je Gastoz to pokrenuo - pričao je Marko.

Autor: A. Nikolić