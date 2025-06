Struka je rekla svoje! Bebica dao sud o ljubavi Anđele i Gastoza, žestoko opleo po njima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nenad Macanović Bebica sa voditeljem Darkom Tanasijevićem razgovarao je o gorućim dešavanjima iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Šta su ovih dana pokazali Anđela i Gastoz? Sad imamo i Karića i rat koji se poveo - rekao je Darko

- Mislim da je i Gastoz u ratu protiv Anđele. Što se tiče odnosa Anđele i Gastoza rekao sam da je bila milion puta iskrenija, a on od Nove godine, uvoda u raskid, bacanje po podu, pa će biti zajedno... Zaparalo mi je ušli kad je rekao da su postali jedno protiv drugog, a mi to komentarišemo već deset dana unazad. Anđela je prva počela iz povređenosti jer je ostavljena, ostala izblamirana pred kraj. Gastoz je rekao da želi da je ogadi narodu i oseća se to rivalstvo i nadmetanje. Znao je da Pavle nije bio sa njom, ušao je u vezu... Ovo za Karića, ima i on odgovornost i ne žalim ga. Kad je bila cela priča za Karića i Anđelu to je moglo da se iznese, a sad je ovo klasična nemoć. Gastoz je znao da su se dopisivali i lagali su u isto vreme, a optužuju Anđelu da je lagala, a ispada da su svo troje znali. Ako je želela da pokrije i bude prijatelj do kraja nije trebala ni da kaže. To je klasično izazivanje da ona bude žrtva, namerno ulazi u sukobe da bi se vređali. Ona potencira da nju vređaju, a vređa i ona ostale učesnike. Karića ne gledam kao takmičara da se bori, ali je sebe stavio u nezgodan položaj jer nije pričao kad je trebalo. Anđela je izdala sve svoje prijatelje Miću, pa Đedovića pre nego što je ušla. Sad će sve da se vrati na početak da li je tu nešto bilo, a ja mu verujem da nije ništa bilo. Bune me ti klipovi koji je rekao da postoje za druga, Anđela kaže da je verovatno isti drug kao Luka. Meni je najzanimljivija svađa bila između Gastoza i Karića, imalo je neku meru i bilo je interesantno - govorio je Bebica.

- Da li je Anđela u pravu kad kaže da su oni pokazali da su ljigavi? - pitao je voditelj.

- Ne. Karić ima uvek isti stav, a Gastoz je taj koji se povlačio - rekao je on.

- Ko više pati zbog raskida Anđela ili Gastoz? - upitao je Darko.

- Ne pati niko. Uvek kad neko pati gledaš da povrediš osobu, ali na način na koji znaš da će da zaboli, uvek imaš neko gledanje setno, svima se to dešavalo. Ne vidim da je to neka emocija, da pate i da bi se opet spojili. Vidim gađenje. Ja sam to namerno pitao Gastoza u radiju i on je rekao da mu se zgadila jer je promenila parfem, iako je to ironija, zapravo je to ono što on misli. Kod Gastoza to možda nije bila ni zaljubljenost, nego želja da osvoji nešto što nije osvojivo - rekao je Macanović.

- Šta predviđaš kad je u pitanju odnos Aneli i Luke? - pitao je voditelj.

- Mislim da je Luka to najiskreniji, on kaže da ga ne zanima kad izađu, a da može u rijalitiju. Ja ne vidim neku emociju i zaljubljenost, vidim neki rijaliti. Za razliku od Gastoza i Anđele mnogo su prirodniji. Svađe su iskrene, nisu samo za stolom nego non stop. Ne mislim da su zaljubljeni, nego da ih malo radi rijaliti i lažna drama - odgovorio je on.

