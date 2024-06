On moli za ljubav: Bivši zadrugar brutalno opleo po Ša, pa dao sud o venčanju Mione i Stanislava! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Gost u emisiji ''Pitam za druga'' kod voditelja Jovana Ilića bio je bivši zadrugar Pavle Jovanović, koji je prokomentarisao najaktuelnije teme u Eliti.

Pavle se osvrnuo na ljubavni trougao Mione Jovanović, Nenada Aleksića Ša i Stansislava Krofaka.

- Kako iz tvog ugla deluju Stanislav i Miona i njihovo venčanje, a kako Ša? - upitao je voditelj.

- Meni su svi jasni, osim Ša. Ima toliko godina i iskustva, a nije naučio da poštuje sebe. Miona, koja je praktično za njega klinka ga za*ebava i vređa, meni to nije jasno. Ja to ne mogu da shvatim. Ona govori kako je fina i vaspitana, a konstantno psuje i vređa - rekao je Pavle.

- Kakav je Ša napolju, ti kapoznaješ ptrivatno? - upitao je voditelj.

- Nije ispravan. On moli za ljubav, to smo videli. Nemaš svoje ja. Nikakav on mangup napolju nije. Nekada je imao karijeru, ali to je sve davna prošlost. Njegovi hitovi koje ima nisu lično negovi, nego pesme koje je snimio sa velikim prevačima. Tek će Ša biti večeras u haosu, on nije normalan. Danas sam po video danas šta hoće da izvuče iz Stansilava. Mislim da želi da vidi da li on ima emocije prema njoj. Mislim da ostoji nešto između Mione i Stanislava, nije tu gotovo - kazao je Pavle.

Autor: Snežana Zindović