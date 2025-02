Njih dvoje su vatra i voda: Pegi progovorio o ljubomori takmičara na Gastoza, pa dao sud o njegovoj ljubavi sa Anđelom (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza, Pegija, koji je odmah komentarisao njegov odnos sa Anđelom Đuričić.

- Da li si sinoć gledao "Nominacije"? Da li ti je zasmetalo što su mi rekli da je sujetan jer je želeo da se brani? Bio je razočaran u Stefana Karića - govorila je Dušica.

- Nenad je neko ko želi da bude voljen i on se uvek trudi da bude pozitivan prema ljudima i želi da mu na taj način vrte. Ušao je u rijaliti nespreman. On ne želi duboko da ide i zato nailazi na nerazumevanje učesnika. Nisam očekivao da će toliko ljudi da izrekne toliko stvari o njemu. Njemu niko nije trebao, mogao je sam do kraja. On ima armiju "Burazengija" i to je ozbiljna armija. On je mogao da sedi i da gleda plafon i opet bi to bio on. On je u frke i svađe upadao zbog Anđele pre svega. On je pustio da ona vodi svoje bitke, pa je bio što je ne brani... Kad su osećanja proradila više nije mogao da trpi, a ona je kao hepo kocka - rekao je Pegi.

- Da li čovek može da ostane imun kad mu kažu da će da bude propalica i pozdrave njegovog oca? To je baš bio udarac na sve što mu je rečeno - dodala je Dušica.

- On je već ušao u crveno, inače ne bi reagovao na neke stvari. Dabogda svi propali kao što je Gastoz. On nikad nije glumio zvezdu - rekao je Pegi.

- Da li je Gastoz takav kakav je u odnosu sa Anđelom ili se previše zaljubio? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Oboje su. Ja sam rekao da će da se pomire u rijalitiju, ali u životu posle rijalitija nema šanse. Njih dvoje su vatra i voda, morali bi mnogo da se žrtvuju i on i ona. Ne pričam hvalospeve o Nenadu, svi imamo mane, ima ih i on. Sinoć ga je ovo pogodilo jer nije navikao da ga toliko hejtuju. Napolju ne mogu da opstanu. Sve je u redu, lepa je devojka, pametno govori... Međutim, doza ljubomore je okej, ali je kod nje to posesivnost - pričao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić