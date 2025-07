Bez dlake na jeziku!

Sledeće pitanje bilo je za Sanju Grujić.

- Da li si realna da danas odlepiš na svoje uspomene iz Zadruge 5, a svoje slike sa Markom uopšte ne komentarišeš - glasilo je pitanje.

- Celokupne uspomene su me oduševile, od prve fotografije, pa do poslednjeg snimka. Moja greška je što nisam prvo prokomentarisala fotografije zbog kojih sam juče plakala s Markom, osećam se predivno, zaljubljeno, voljeno i euforično. Najveća greška mi je što nisam prokomentarisala te fotografije - rekla je Sanja.

- Slažem se s ovim što je rekla, moram da priznam da sam ja strog prema njoj u nekim momentima. Jeste me to malo pogodilo, napravila je dramu da nije dobila neke slike od spolja, pa je ispalo da je dala fokus na klipovima gde je ona bila zanimljiva, s oduševljenjem je rekla da je srećna što je videla uspomene iz "Zadruge 5"...Terza je valjda nešto rekao da su klošarke ove koje vređaju Sofiju, pa se ona pronašla - rekao je Stefanović.

- Ja sam rekao za devojke s kojima sam bio, a koje je vređaju - rekao je Terza.

- Ne sećam se da je Sanja nešto vređala Sofiju. Ja kada pričam, zadnji put si mi sada upala u reč! Izvoli ćuti i slušaj! Bes je iskalila na meni, ja sam video da mi je nešto pričala, napravila mi je da nešto lažem, zato sam joj rekao da je ološ...Ubeđivala me je, gledala me je u oči i lagala me je. Gledaoci me ne intresuju i pitanja, ako ti kažem da je nešto tako, to je tako - rekao je Marko.

- Sanja, rekla si mu danas da je majmunčina - rekao je voditelj.

- Da je pi*kica ne - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić