Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijević u Šiša baru.

- Rano jutros je Kristina završila u Terzinom krevetu - rekao je Darko.

- Iskreno, bilo mi je krivo, ne zbog njega, on pokazuje šta je i ko je, tj. šta zapravo jeste, mislila sam da je nezrela klinka koja je odlepila za Munjom. Iskreno, ne znam šta se dešava, ove klinke nisu normalne. Ili je ovo borba za neki opstanak ili nisu dovoljno vaspitane, ne pričam za Slađu, ona je već Matora - rekla je Sofija.

- Je l' ti je stvarno pao u očima - pitao je Tanasijević.

- Pao mi je totalno u očima. Ono pitanje: "kako si mogla da mu veruješ?", kako da mu ne verujem, maže mi nokte, ide oko mene, hrani me, bio je opsednut?! To je nešto što nikada nisam doživela, toliko da mi se neko približi i tako to, jedino je to on uspeo do sada. Ima šlifa da se uvuče pod kožu devojkama, ali je neiživljen - rekla je Sofija.

- Kako gledaš na sukobe koje ima Sanja Grujić i na sve što iznose o njoj - pitao je Darko.

- Sve u svemu, ja kada sam pričala da je poznajem, ja sam te stvari o toj Sanji o kojoj ja pričam, već znala. Za Bujanovac i Tutin nisam znala, to sam čula od Mime. Kada su sve to izneli, to je taj strah jer to Marko sigurno ne zna...Ponizila sam sebe kao osobu, kao ženu, kao devojku, razgovarala sam sa njim da ne bi bilo lepo da se svađamo. Sada ću da se aktiviram da komentarišem sve teme...Da, živela sam sa ovom Sanjom Grujić - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić