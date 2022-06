GOOGLE MAPS DOBIO FANTASTIČNU FUNKCIJU: Prikazivaće cenu putarina na rutama (VIDEO)

Ne sumnjamo da ste mnogo puta brinuli o preostalom kreditu na ENP uređaju. Ukoliko ne koristite ENP, sigurno ste se našli u situaciji kada vam nedostaje novca, a vi ne znate koliko ćete morati da platite na putarine. Kako bi rešio ovaj problem, Google je uveo novu funkciju u Google Maps.

Korisnici su već imali prikaz ruta koje sadrže, odnosno ne sadrže putarine, ali nova funkcija je otišla korak dalje. "Kako bismo olakšali izbor između puteva sa naplatom putarine i redovnih puteva, po prvi put uvodimo cene putarine u Google Maps“, piše u objavi kompanije.

For the planner friend: this new feature is for you. 🙏



Now when you’re planning trips big and small, you can check estimated toll prices before you pick a route—and spend what you save on road snacks. pic.twitter.com/Lfy8s2TXQU