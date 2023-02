Željko Mitrović, osnivač i vlasnik Pink Media Group, izjavio je da je sve u Pinku u znaku IDEX-a.

Naime, od ponedeljka u Abu Dabiju počinje najveći sajam Vojne industrije, na kojem izlaže i PR-DC.

- Pripreme su uveliko u toku. Najveći broj ljudi iz PR-DC-a je već tamo u Abu Dabiju. Miloš i ja stižemo poslednji, tako da od ponedeljka počinje najveći sajam Vojne industrije na svetu, ili da prevedem, naoružanja. Potpuno smo ubeđeni i uvereni da će PR-DC biti tamo velika zvezda, pre svega zato što prvi put izlažemo borbeni dron IKA bombarder, koji po prvim najavama i sastancima koji su ugovoreni, vidimo da je dosta interesantan skoro svim zemljama sveta, pogotovo zato što je odnos cene i kvaliteta fenomenalan - rekao je Mitrović.

On kaže da u Abu Dabiju očekuju veliki uspeh, potpisivanje protokola, pismo o namerama i nekoliko ugovora.

- Tako da, očekujemo da se sa IDEX-a vratimo sa nekoliko stotina prodatih komada. Ono što je značajno je to da je sam dron sa svojim performansama jako dobar, zato što je njegov dolet ili domet 20 kilometara, garantovanih 15 sa bezbednim povratkom i to u situaciji kada nosi 12 mino od 60 milimetara. Ima sve one performanse kada su daljinske kontrole u pitanju, koje zadovoljavaju sve vojne standarde. Očekujemo da u narednih pet godina prodamo 10.000 komada. Posebno mi je drago što se sve ovo dešava u Teslinoj godini - istakao je vlasnik Pink Media Group.

Kako kaže, pre neki dan neko ga je pitao šta je po njemu najznačajniji Teslin patent:

Mislim da je najznačajniji Teslin patent i najznačajnije otkriće to što je zapravo otkrio da neko iz male sredine, iz siromašne sredine, neko srpskog porekla može postati najveći na svetu. Mislim da nama, građanima Srbije nedostaje malo samopouzdanja, malo vere u sebe i mislim da možemo da učinimo velike stvari.

Autor: Pink.rs