'IMAMO RAZLOGA DA BUDEMO PRESREĆNI' Željko Mitrović na proslavi rođendana PR-DC-ija poručio: Narednih godina očekuje nas RAKETNI USPON (VIDEO)

Spektakularna žurka i gala slavlje priređeni su u čast petog rođendana Pinkovog razvojno-istraživačkog centra. Osnivač kompanije PR-DC i vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović je zajedno sa inženjerima, prijateljima i brojnim zvanicama proslavio ovaj mali jubilej, ali i ogroman uspeh koji je PR-DC ostvario vrtoglavom brzinom.

Na rođendanu PR-DC-ija bila je fantastična atmosfera, a Željko Mitrović iznenadio je sve kada je zajedno sa Milošem Petrašinovićem, inženjerom i suvlasnikom PR-DC-ija, pravio koktele.

- Danas smo zamenili uloge, evo Miloš i ja spremamo neke posebne koktele i služimo goste, jer danas slavimo pet godina PR-DC-ija. Ja sam mislio da je dobra ideja da Miloš i ja budemo domaćini u pravom smislu te reči, jer domaćin nije samo realizovati, domaćin je i poslužiti goste. Dobro je, ovi gosti nisu zahtevni, za sad nam dobro ide - rekao je Željko Mitrović.

Upitan da li je zadovoljan kako mu ide, Mitrović je rekao da nije loše:

Malo sam sa koktelima još...mislim, Sex on the beach i nekoliko koktela koje su tražili gosti morao sam da potražim na netu kako se prave, ali ide nam. Nije loše.

Povodom pet godina koje je proslavila kompanije PR-DC Željko Mitrović kaže:

Pet godina nije malo, ali kada su kompanije ovog tipa u pitanju, visokotehnološkog razvoja, to nije ni mnogo. Mi smo pre pet godina počeli na jednom projektu koji je izvorno bio moj projektni zadatak, a to je pravljenje letećeg auta. To smo uspešno završili za nekoliko meseci. Mislim, taj auto ne leti, ljudi ne znaju, ne leti po Beogradu iz razloga što ne možemo da dobijemo dozvole i ne postoje vazdušni putevi, inače flying car je u potpunosti bio završen ja mislim za šest meseci od dana kada smo bili počeli.

Željko Mitrović je kazao da danas PR-DC predstavlja jednu od deset kompanija na planetarnom nivou kada je vojna tehnologija u pitanju, bespilotnih letelica pre svega.

- Tako da, nemamo razloga da budemo nezadovoljni, imamo razloga da budemo presrećni. Sve je poletelo, jedino što je Milošu trebalo devet godina da doktorira, evo doktorirao je pre par dana - naveo je Željko, te upitao Miloša kakav je njegov osećaj kada je šanker:

- Fenomenalan. verovatno mnogo zavisi od toga koga služimo, a ovde služimo najbolje, naše kolege, prijatelje, saradnike. Veliko je zadovoljstvo slaviti pet godina, mislim da je ovaj tim zaslužio da ovo bude jedan veliki dan - kazao je Petrašinović.

Na to se nadovezao Željko Mitrović dodavši da mu ne ide ovo sa koktelima, ali ostalo manje-više.

Povodom toga što je za pet godina PR-DC postao svetski prepoznata kompanija Petrašinović kaže da im to beskonačno znači.

- Želeo bih da se zahvalim Željku, svim saradnicima. Pet godina, nadam se da je još mnogo decenija pred nama uspešnih, a naročito što se tiče bespilotnih letelica - kazao je Petrašinović.

Željko Mitrović je dodao da se inače pet godina u ovoj industriji važi kao učitavanje.

Učitavanje u svakom, infrastrukturalnom, tehnološkom i svakom drugom smislu svake od kompanija koje se bave ovim. Narednih pet godina bi trebalo da bude komercijalni uspon i rast, ja ga često zovem raketni, tako bi trebalo da izgleda grafik rezultata jer sve ono što smo uradili u prvih pet godina, gde smo se najviše bavili proizvodnjom prototipa, razvojem, a tek smo sada u mogućnosti da uradimo neke serije koje nisu više zanemarljive, tako da već u šestoj godini možemo odgovoriti na zahteve mnogih na koje dosad nismo mogli.

Upitan na koji je projekat najponosniji Mitrović kaže da je to IKA bombarder.

- IKA bombarder je svakako naš proizvod u koji je najviše uloženo i energije i truda i svega... Ali proizvod koji će biti afirmirisan u narednih 30 dana ili brže , to je čuveni dron IKA 20 u verziji sa raketnim lanserom i sa raketama koje su navođene. Imaćemo prvi u svetu tu vrstu drona sa osam raketa koje navodimo do cilja. To je pre svega anti-dron oružje i anti-pešadijsko oružje koje je veoma veoma moćno - istakao je Željko Mitrović.

Miloš Petrašinović je rekao da ih očekuje raketni uspon i da mora da se radi.

Uz dobru muziku, odlično raspoloženje i želje da PR-DC nastavi da dokazuje da je samo nebo granica, žurka je trajala do duboko u noć.

