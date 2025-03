Malo poznati detalji iz života slavnog naučnika: David Vujić zaslužan je za spajanje Željka Mitrovića i PR-DC sa NASA

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group, i kompanija PR-DC pred dve godine su ugostili ugoste Davida Vujića, člana misije Apollo 11 - čoveka koji je sa svojim timom pre 64 godine slavio prvi korak čoveka na Mesec.

Vujić je važan čovek koji je spojio Željka Mitrovića i PR-DC sa NASOM.

Prilikom posete Pink Media Group pre dve godine Vujić je pohvalio rad PR-DC.

- Želim da izrazim izuzetnu zahvalnost gospodinu Mitroviću zato što nas je pozvao ovde kako bi razgovarali o specifičnim područjima zajedničkih interesa. Izuzetno sam impresioniran onim što je on ovde razvio u Srbiji. On je veoma inovativan gospodin, koji je veoma uspešan, ne samo kroz svoju profesiju, već i za Srbiju. Mali broj ljudi može da se pohvali time. Učiniću sve što mogu kako bih ga povezao sa ljudima koji donose odluke, kako bi i oni prepoznali vrednosti koje Željko predstavlja. Kao i ono što Pink predstavlja. Naš prvobitni predlog je da odlučimo šta je sve to dostupno u Srbiji, šta se može primeniti na svemirski program. To je nešto što ću sa velikom radošću preneti mojim kolegama jer zaista nisam očekivao sve što Pink ima i sve što je gospodin Mitrovič razvio u Srbiji. Kako mi je rečeno, većinu toga što sam čuo i video u razgovorima sa vašim inženjerima, moram da priznam da sam oduševljen. Ono što ste vi razvili ovde i ono što se može primeniti je upravo ono što mi tražimo - rekao je David Vujić.

PR DC i Željka Mitrovića tada nisu krili izuzetno zadovoljstvo što im je naučnik ovakvog kalibra posvetio svoje vreme i imao samo reči hvale na konto njihovog dosadašnjeg učinka.

Na inicijativu srpske naučne dijaspore, Davida Vujića - poslednjeg iz grupe srpskih inženjera SERBO 7, APOLLO 11, NASA svemirske agencije i počasnog predsednika Tesla naučne fondacije iz Amerike - ova godina proglašena je za Teslinu godinu Teslinog naroda.

Željko Mitrović je tada izrazio veliko zadovoljstvo što je imao priliku da ugosti i upozna Davida Vujića, kao i da pokaže duboku veru u prijateljstvo dva naroda, koje može da iznedri samo najbolje.

Autor: Snežana Milovanov