Vlasnik Pink Media Group i idejni tvorac PR-DC Željko Mitrović uspešno je prošao obuku za vožnju IKA dronova. Naime, Mitrović je na trenažeru simulirao let dronom iznad Beograda i obavio misiju.

Da su IKA dronovi praktični i jednostavni za upravljanje uverio se i Željko Mitrović. Nakon kraće obuke, od par minuta, dronom je preleteo deo Beograda i savladao metu.

Sve to je uradio na simulatoru, odnosno trenažeru za upravljanje dronovima.

Željko Mitrović je nakon uspešne misije rekao da nije uopšte teško i da je pogodio protivvazdušnu odbranu iz prvog puta, iako kontroler drži treći ili četvrti put u ruci.

Ono što je važno, ovo je univerzalni kontroler koji vozi kamikaze, vozi bombarder, vozi rojeve dronova ili jata dronova, kako hoćete, tako da je to univerzalni remote i služi za sve vrste naših bespilotnih letelica. Danas smo ovde na demonstraciji trenažera ili simulatora koji će biti od velike pomoći korisnicima bespilotnih letelica i u vojnoj i u civilnoj industriji, kako bi pre nego što stvarno podignu letelicu bili u situaciji da mogu da na simulaciji, koja je apsolutno realna i apsolutno odgovara stvarnoj situaciji koja se dešava i u vazduhu, kada se vozi bespilotna letelica, to mogli da isprobaju.

Željko Mitrović je objasnio da su na trenažeru imali simulaciju grada, te da su sa jedne udaljene tačke na Savi prošli celu reku i došli do Kalemegdana.

- Tamo je bio jedan skriven tenk i protivvazdušna odbrana, mi smo to veoma uspešno uspeli da likvidiramo ili neutrališemo, tako da, evo, veoma sam zadovoljan zato što će to biti velika pomoć svim onim budućim korisnicima, da pre nego što podignu letelicu, da je ne bi slupali, da letelica ne bi imala prevelik stepen amortizacije, oni će prvo da se izvežbaju na simulatoru, a tek onda će poleteti - izjavio je Mitrović i dodao:

Ona je koncipirana kao video-igrica, tako da je relativno jednostavno, s tim što su sve kontrole zapravo stvarne kontrole stvarnih letelica koje su u vazduhu.

Miloš Petrašinović iz PR-DC-a rekao je da za obuku nekom treba par minuta, a nekom i par nedelja.

- Ovo je jedan od najbitnijih proizvoda PR-DC, ovo je softver koji smo mi ovde u PR-DC napisali, to je sve naše, od kontrolera do simulacije. To je pravi auto-pilot kojim se pokreće virtuelna letelica unutar virtuelnog sveta i potpuno simulira tu upotrebu finalnog drona. Toje bitno jer klijenti mogu kupiti hiljade dronova, ali treba obučiti hiljade operatera - kazao je Petrašinović.

Kako je dodao, ovo je ogroman iskorak i svi su veoma ponosni, jer veliki broj ljudi može da se na ispravan način obuči za korišćenje letelica.

Željko Mitrović je istakao da su svi parametri identični kao u realnosti.

Na ovom trenažeru svaki kupac PR-DC dronova pre podizanja letelice može da uvežba, odnosno simulira let i tako bude siguran u uspešnost misije.

Mitrović je svoj uspeh podelio i na Instagramu, istakavši da su svi parametri na virtuelnoj simulaciji identični realnim i stvarnim parametrima u vazduhu!

Za samo 6 minuta, uspešno sam savladao univerzalni simulator bespilotnih letelica ili dronova, koji sada omogućava da budući korisnici dronova (piloti), u potpuno realnoj simulaciji nauče da upravljaju letelicama pre nogo što zapravo podignu dron u vazduh i realizuju stvarne misije! Svi parametri na virtuelnoj simulaciji su identični realnim i stvarnim parametrima u vazduhu!

