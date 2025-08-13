AKTUELNO

Mesarović ispratila Štokera nakon završetka posete Srbiji: Srbija i Austrija potpisale zajedničku Deklaraciju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović ispratila je danas na aerodromu "Nikola Tesla" kancelara Austrije Kristijana Štokera, koji je završio jednodnevnu posetu Srbiji.

Štoker se ranije danas u Beogradu sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a prilikom zajedničke konferencije za medije građanima Srbije poručio je da mogu da se uzdaju u podršku Austrije na putu reformi u pravcu pridruženju Evropskoj uniji.

VUČIĆ NAKON SASTANKA SA ŠTOKEROM: Austrija potvrdila učešće na EXPO 2027, razgovarali smo o svim važnim pitanjima

Štokera je prethodno ispred Palate Srbije dočekao premijer Srbije Đuro Macut, nakon čega je održan plenarni sastanak delegacija dve vlade.

Foto: Tanjug/Ana Paunković

Srbija i Austrija potpisale su zajedničku Deklaraciju o daljem produbljivanju ekonomskih odnosa dve zemlje.

Autor: Iva Besarabić

