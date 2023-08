AKO ČUJETE OVAJ ZVUK, MORATE ODMAH KOD MEHANIČARA! Taj kvar vam ugrožava život, a popravka može skupo da vas košta (VIDEO)

Svaki vozač je do sada naučio da neki zvukovi mogu biti opasni jer vode do potencijalno opasnih ili skupih kvarova.

Simon Čitl, mehaničar u kompaniji Walsall Wood Tire and Service, osvrnuo se na čudne zvukove iz automobila i rekao je da oni ponekad mogu dovesti u opasnost i vaš život.

Možda će se neki vozači oglušiti o neprijatnu buku kuckanja, on je rekao: "Uvek se isplati to proveriti".

Podelivši video na TikTok profilu, rekao je da buku može uzrokovati donji spoj na točku i da može oštetiti druge delove vašeg automobila.

Donji kuglasti zglob povezuje ručicu volana sa zglobovima volana, a kada zakažu, mogu uzrokovati nesigurno upravljanje i rukovanje, a mogu čak dovesti do gubitka kontrole.

Demonstrirajući na renaultu, Simon objašnjava:

- Ljudi nam često dolaze i kažu: 'Čujem lagano kuckanje, ne mislim da je nešto ozbiljno, ali možete li to pogledati?'

- Zvuk je jako neznatan, i nije stalno tu, zbog čega biste mogli pomisliti da je nešto nebitno. Nažalost, to je donji kuglasti zglob i pogledajte koliko slobodnog hoda ima u tom točku. Gledajte, sada doslovno visi. A onda će to dovesti do toga da volan postane 'neravan' za upravljanje i povećaće trošenje i oštećenja svih ostalih komponenti povezanih s njim - objasnio je on.