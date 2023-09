STIŽE NOVIH 118 EMOTIKONA: Među njima i jedan DUGO IŠČEKIVANI, a neki od njih će oduševiti mnoge

Ljubitelje emotikona obradovaće vest da uskoro stiže čak 118 novih emodžija, a među njima je i jedan koji se dugo čekao.

Naime, Emojipedia je na X-u (bivšem Tviteru) objavila vest da je Unicode Consortium zvanično potvrdio Emoji 15.1, što znači da bi trebalo da novi emotikoni stignu na sve digitalne uređaje u sledećih godinu dana.

Serija od 118 novih emojija uključuje šest potpuno novih koncepata, četiri nove rodno neutralne porodične kombinacije emodžija i 108 novih verzija za šest postojećih emodžija osoba koje pokazuju smer.

Unicode 15.1 and Emoji 15.1 have been published by @unicode, officially recommending 118 new emoji sequences for 2023/2024



