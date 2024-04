REŠITE SE NEPOZNATIH POZIVA UZ POMOĆ GOOGLE - Jedno dugme na vašem telefonu moglo bi da reši onu večitu dilemu

Google radi na funkciji koja je toliko jednostavna i korisna: Način da potražimo broj telefona koji vas je upravo pozvao, direktno sa ekrana vaših nedavnih poziva.

X korisnik AssembleDebug je otkrio novo dugme „Potraži“ u beta verziji aplikacije Google Phone koje, kada se dodirne, prikazuje Google pretragu sa već unetim brojem.

Iako je aplikacija Google Phone podrazumevana za Pixel telefone, drugi vlasnici Android-a mogu da je preuzmu. Novo dugme za traženje ima druge opcije, kao što su „Blokiraj“ i „Istorija“, koje vidite kada dodirnete nedavni poziv u aplikaciji Telefon. U doba kada toliko neželjene pošte i poziva dolaze od lažnih telefonskih brojeva napravljenih da izgledaju kao lokalni pozivi, skoro da se čini da je ova funkcija zakasnila oko pet godina.

Google Pixel Phone app to get 'Lookup' feature to identify recent unknown callers and some UI tweaks for the emergency in-call screen



