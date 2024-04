Stručnjak sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, koji se bavi telekomunikacijama, doc. dr Milan Čabarkapa je istakao da poruke i pozivi obrisani iz mobilnog telefona, ostaju u bazi podataka operatera.

Mnogi stručnjaci tvrde da je bitno da se utvrdi i da li su poruke i pozivi iz telefona majke, kojima će se svakako ući u trag, brisani sa namerom jer su povezani sa slučajem ili je ona to radila i ranije, rutinski.

Ali, bez obzira na to da li su poruke i pozivi obrisani iz mobilnog telefona, ostaju u bazi podataka operatera, što je za MONDO potvrdio i stručnjak sa Fakulteta inženjerskih nauka

Univerziteta u Kragujevcu, koji se bavi telekomunikacijama, doc. dr Milan Čabarkapa. On je pojasnio kako se ti podaci čuvaju u bazi podataka operatera.

Ovako kad se kaže u opštim pojmovima nema neko veliko značenje. Pored standardnih aplikacija za SMS poruke i pozive koje dolaze fabrički instalirane od strane proizvođača, danas korisnici na mobilnim telefonima imaju najčešće nekoliko dodatno instaliranih aplikacija za 'Chat'. Najpopularnije aplikacije su danas u vlasništvu giganata poput 'Google', 'Facebook', 'Microsoft'... Ukoliko su obrisane SMS poruke, one će biti sačuvane u bazama mobilnih operatera. Ukoliko su obrisane poruke iz recimo 'Facebook Chat', biće sačuvane u bazi 'Facebook'

Dodao je da je uveren da je policija kontaktirala tehničku podršku ovih velikih kompanija i tražila njihovu bazu podataka poruka i poziva.

- Pretpostavljam da je naša policija i odeljenje zaduženo za to (a koji rade vrhunski posao, predavao sam nekim ljudima koji tamo rade, a i poznajem i druge, i tvrdim da posao rade baš vrhunski) već službeno zvanično kontaktiralo tehničku podršku u ovim velikim kompanijama, a koja je zadužena da odgovara na zahteve zvaničnih državnih organa zemalja, i da će im, zbog značaja ovog slučaja, komunikacije i poruke biti dostavljene jako brzo. To je nekakva praksa kad su ovakve stvari u pitanju. Koliko mi je poznato, a na osnovu iskustava i iz naše i iz nekih drugih zemalja Evrope, na neke zvanične zahteve državnih organa, te kompanije ne žele pozitivno da odgovore čuvajući na taj način privatnost svojih korisnika. Ovaj slučaj je izuzetno osetljiv i ukoliko je korišćena neka od tih aplikacija, mislim da će odgovor sigurno biti pozitivan - naveo je on.

Stručnjak sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je takođe naglasio da ništa neće moći da se sakrije od državnih organa jer je moguće da se vrati svaki podatak koji je obrisan iz mobilnog uređaja.

- Što se tiče obrisanih podataka prethodno snimljenih lokalno na telefonu ili računaru, i tu je forenzikom uređaja moguće da se restaurira i rekonstruiše neki deo podataka koji su obrisani. U pitanju je čitava nauka i zavisi pod kojim uslovima, koji je operativni sistem u pitanju, koja verzija... drugim rečima, ima mnogo varijabli i tematika je izuzetno kompleksna - zaključuje razgovor doc. dr Milan Čabarkapa.

Podsetimo, dvogodišnja devojčica Danka Ilić iz Bora nestala je prošlog utorka oko 13.45 u naselju Banjsko polje. Zbog nestanka po prvi put je aktiviran sistem "Pronađi me".

