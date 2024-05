Otkriven VELIKI PLAN Ilona Maska! Evo kakva sudbina čeka Tviter: Sada je sve jasnije (VIDEO)

Dobro su poznati planovi Ilona Maska koji od platforme X želi da napravi aplikaciju za sve, po uzoru na kineski WeChat. To i jeste jedan od glavnih razloga zašto je kupio Twitter, mrežu s velikim brojem korisnika na čijoj je transformaciji počeo da radi odmah nakon akvizicije, što mnogi dotadašnji korisnici nisu dočekali s oduševljenjem.

Osim društvene mreže, Mask od X-a želi da napravi i platformu za komunikaciju i plaćanje, a veliki naglasak želi da stavi i na video sadržaj. Što konkretno spremaju, trebalo bi saznamo veoma brzo jer je na svom profilu na X-u juče objavio video klip u trajanju od samo 12 sekundi kojim je najavio X TV. Kao što je prikazano u priloženoj objavi, video ne otkriva previše, ali Mask je prošlog meseca najavio da će aplikacija biti identična onome što YouTube nudi kroz svoju aplikaciju za pametne televizore.

Planovi u vezi sa video sadržajem na platformi X i o X TV aplikaciji prošlog vikenda je najavila i izvršna direktorka kompanijeLinda Jakarino. "To će biti vaš saputnik za visokokvalitetno i imerzivno iskustvo zabave na većem ekranu", napisala je na svojoj društvenoj mreži.

Slično kao i na YouTube-u, unutar aplikacije biće prikazan popularan sadržaj koji će za korisnike birati veštačka inteligencija, dok će video klipovi biti bazirani i na personalizovanom iskustvu. Takođe, naglasila je i povezanost između različitih uređaja pa će korisnici video koji su počeli da gledaju na telefonu, moći da nastave da gledaju na televizoru, dok će pretraživanje i pronalaženje videa biti jednostavnije i brže.

Kako bi privukao što veći broj korisnika, Mask je pozvao jednog od najpopularnijih Youtubera Mr. Beasta na njegovu platformu. U videu koji je objavio prikazao je kako korisnici i kreatori sadržaja na platformi X mogu finansijski da profitiraju slično kao i na YouTubeu. Nedelju dana nakon objave videa u kojem testira skupe automobile na platformi X, Mr. Beast je zaradio više od 260 hiljada dolara, privukavši skoro 160 miliona pregleda i više od pet miliona lajkova i komentara, prenosi Zimo.

From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8