NOVO DOSTIGNUĆE ILONA MASKA! Jedan od najbogatijih ljudi na svetu najavljuje: Slepi ljudi će progledati, sistem već funkcioniše

"Neuralink", startap kompanije jednog od najbogatijih ljudi na svetu Ilona Maska, sada može da se pohvali još jednim značajnim dostignućem. Prema Maskovim rečima implant "Blindsight" će vratiti vid onima koji ne vide u potpunosti:

- Sistem već funkcioniše kod majmuna. Rezolucija će u početku biti niska, poput rane Nintendo grafike, ali na kraju može premašiti normalan ljudski vid", rekao je.

Naglasio je da "nijedan majmun nije umro ili ozbiljno povređen od ovih uređaja". Ovo je posebno naglasio, očigledno zbog toga što se "Neuralink" suočio sa kritikama, kako regulatora, tako i grupa za prava životinja zbog tretmana na majmunima koji su ključni deo eksperimentalnog rada.

Pored pomenutog implanta, posebnu pažnji dobija još jedan čip nastao u Maskovoj kompaniji. Zove se "Telepatija" i omogućava korisnicima da kontrolišu računare svojim umom. U januaru je Mask objavio da se pacijent dobro oporavlja nakon što im je čip implantiran u mozak, a kasnije je rekao da pacijent može svojim umom da pomera kursor kompjuterskog miša.

Juče je objavljen snimak pacijenta, koji je paralizovan od vrata, kako igra šah koristeći samo kontrolu uma. Procedura podrazumeva umetanje 64 fleksibilne niti na deo mozga koji kontroliše nameru pokreta. Niti su toliko fine da robot mora da ih implantira. One zatim omogućavaju implantu da snima i prenosi moždane signale u aplikaciju, koja zatim dekodira željeni pokret. Implant se napaja baterijom koja se može puniti bežično, piše Juronjuz.

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy