Ni BLOKIRANJE više nije isto na društvenoj mreži X - Iz kompanije objasnili promenu

Elon Musk, vlasnik X platforme, u nekoliko navrata je istakao da nije ljubitelj tastera za blokiranje. Sada X menja način na koji blokiranje.

Umesto toga, X podešava vidljivost odgovora u kontekstu blokiranja. Ranije je korisnik mogao da blokira nekoga na X-u i da i dalje odgovara na njegove objave. A osoba koja je bila blokirana ne bi mogla da vidi taj odgovor niti da zna da je osoba koja ih je blokirala vršila interakciju s njihovim objavama. To se sada menja, tako da će korisnici moći da vide direktne odgovore čak i ako ih je osoba koja ih je objavila – blokirala.

U objavi X-ovog inženjerskog tima, iz kompanije kažu da je promena "deo njihove stalne posvećenosti usklađivanju blokiranja sa njihovim principima kao javne društvene mreže".

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your…