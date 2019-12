Vesić: Od danas nove žute trake na četiri lokacije

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da su od danas uvedene nove žute trake na četiri lokacije u gradu, sa ciljem da se obezbedi bolji protok vozila javnog gradskog prevoza.

Vesić je za Studio B rekao da je jedna od novih lokacija na kojima će postojati žuta traka na raskrsnici Milentija Popovića i Bulevara Mihajla Pupina, kako bi se obezbedio bolji protok vozila javnog prevoza, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

"Žuta traka je postavljena u tramvajskoj baštici, a sada smo obeležili oznake BUS i TAKSI što će da zaštiti žutu traku, odnosno doprineti da je koriste samo oni koji imaju pravo na to. Osim toga, Ulica Omladinskih brigada je obeležena žutom trakom u oba smera, od kružnog toka kod Opštine Novi Beograd do Ulice Jurija Gagarina. Takođe, u Bulevaru oslobođenja tramvajske baštice obeležavamo kao žute trake, od Veterinarskog fakulteta do kružnog toka na Slaviji. Značajno je istaći i novi režim saobraćaja u Ulici Jaše Prodanovića, od Cvijićeve do Takovske. Ulica Jaše Prodanovića u smeru ka Takovskoj postaje jednosmerna, osim za trolejbuse koji će saobraćati u oba smera. Na taj način smo omogućili da trolejbusi idu u oba smera, ali će ulica biti rasterećenija. Postavlja se signalizacija za zabranu skretanja iz Cvijićeve u Jaše Prodanovića i u tom smislu ćemo omogućiti lakše uključenje trolejbusa u Takovsku", rekao je Vesić.

Kako je naglasio, ovo je urađeno do danas, a do Nove godine, odnosno do 31. decembra biće reorganizovana stajališta javnog prevoza na raskrsnici Mite Ružića i Bulevara kralja Aleksandra.

"U Ulici Mite Ružića postoji stajalište koje bitno remeti protok automobila i vozila javnog prevoza, pa će to stajalište biti premešteno u Bulevar kralja Aleksandra u smeru ka gradu, gde će tramvajska baštica biti obeležena kao žuta traka. Osim toga, žuta traka će biti uvedena u Bulevaru vojvode Mišića, od Radničke ulice do "Tempa", ali će važiti samo "u špicu", tačnije od 7 do 9 i od 15 do 18 časova. Žuta traka postoji od Gazele do Mosta na Adi, a sada će biti proširena do "Tempa" kako bismo omogućili brži protok vozila javnog prevoza. Takođe, do 31. decembra biće uvedene žute trake u Ulici Jurija Gagarina na delu od Omladinskih brigada do Mosta na Adi. To će biti urađeno u oba smera i namenjeno je lakšem funkcionisanju linija 85, 89 i 95", najavio je zamenik gradonačelnika.

On je pojasnio da će do kraja januara biti izmenjen režim saobraćaja na raskrsnici koja pravi najveći problem u ulicama Ilije Garašanima, Takovskoj i Svetogorskoj.

"Biće uvedena zabrana skretanja levo za vozila iz Ulice Ilije Garašanina u Takovsku ulicu. Ukoliko želite da skrenete levo, moraćete najpre da skrenete u Ulicu 27. marta, a potom levo", pojasnio je Vesić.

Prema njegovim rečima, biće obeležena i žuta traka u Ilije Garašanina od Majora Ilića do Takovske, a uvodi se i žuta traka u Višnjičkoj ulici od Vuka Vrčevića do Rospi ćuprije i to će biti završeno do kraja januara.

Kako je naveo, biće postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija, zabrana blokiranja raskrsnica Mihajla Pupina sa Milentija Popovića i Bulevarom Nikole Tesle.

Zamenik gradonačelnika najavio je i novi način kontrole korišćenja žutih traka.

"Do kraja januara ćemo pustiti novi tehnološki način kontrole svih žutih traka, kontrole stajanja na četiri migavca, zauzimanja tramvajskih baštica. Biće to savremen način kontrole. Više neće biti moguće da se neko sakrije i pomisli da ga neće uočiti kada se bahato parkira ili zauzme žutu traku. Takav prekršaj vrlo brzo će biti uočen a kazna napisana u roku od nekoliko minuta, te ništa više neće zavisiti od saobraćajnih policajaca i komunalnih milicionera. Na taj način ćemo građane i gradski prevoz zaštititi od bahataog parkiranja. Osim toga, postoji još 25 različitih predloga koje smo dobili od naših sekretarijata za javni prevoz i saobraćaj o tome šta sve treba uraditi, a za svaku od tih mera prethodno će se uraditi potrebne analize i simulacije", kazao je Vesić.

On je najavio da će danas uputiti pismo "Putevima Srbije" u kojem će se tražiti da deo autoputa kroz Beograd bude proglašen gradskom saobraćajnicom koja će imati isti tretman kao i sve druge ulice u gradu, i omogućiti da dosadašnja zaustavna traka takođe postane žuta traka.

Vesić je podsetio da se u Beogradu u poslednje tri godine registruje 50 hiljada novih automobila godišnje.

"To je apsolutno neizdrživo na postojeću infrastrukturu, jer u ovom trenutku već imamo više od 700.000 automobila u Beogradu. To je uzrok slabije protočnosti javnog prevoza, ali i zagađenja u Beogradu. Jedini smo grad u Evropi te veličine čiji osnovni podsistem javnog prevoza je autobuski, za razliku od drugih gradova gde je to šinski prevoz, metro ili laka železnica", zaključio je Vesić.