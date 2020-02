Vesić: Pobednik uskoro na Kalemegdanu (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je danas da će za 13 dana statua Pobednik biti vraćena na svoje mesto na Kalemegdanu.

-Oko Pobednika smo imali čitavu hajku da se nikad neće vratiti, da će biti pretopljen i razne druge gluposti. On će biti rekonstruisan i vraćen na svoje mesto, baš kao što je to urađeno i sa Spomenikom zahvalnosti Francuskoj, kao što raste i Beograd na vodi za koji se pričalo da će da potone ili da je to samo maketa - rekao je Vesić, prenosi Beoinfo.

-Danas ljudi iz svih krajeva grada dolaze u park Beograda na vodi, i to je dokaz da se Beograd menja, a sve ono što radimo mi i predsednik (Srbije) Aleksandar Vučić dokaz je nesposobnosti onih koji su bili pre nas - dodao je zamenik gradonačelnika.

On je ukazao da je Grad Beograd prošle godine izdvojio oko 200.000 evra za obnovu ovog spomenika, u vreme kada je bio pred padanjem i kada je bio poslednji trenutak da se restaurira i potom vrati natrag na Kalemegdan.

Vesić je podsetio da je restaruacija statue urađena je u ateljeu vajara Zorana Kuzmanovića u Smederevu, a ceo posao obavljen je pod nazorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda.