Vesić: Problem zagađenja vazduha u Beogradu je dugogodišnji

Problem zagađenja vazduha u Beogradu postoji već dugi niz godina i svako ko pregleda stare novine može da vidi da naslove da se čeka košava kako bi se kratkotrajno rešio problem, istakao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

"Mi razmišljamo dugoročno i zato želimo da rešimo ovaj problem na brojne načine. Toplane ne prave zagađenje te vrste. Sada smo pokrenuli projekat toplo dalekovoda Obrenovac-Beograd čija je vrednost oko 190 miliona evra, koji će nam omogućiti da se sva topla voda iz termoelektrane ''Nikola Tesla'' iskoristi za grejanje Beograda", rekao je Vesić na Petoj srpskoj konferenciji o razvoju nekretnina i infrastrukture.

"Sva ta topla voda sada ide u reku Savu, koja je zbog toga za tri stepena toplija i to nepovoljno utiče na biljni i životinjski svet. To sve znači da ćemo smanjiti oko 40 odsto kupovine gasa, a to je oko 40 miliona evra po sadašnjim cenama", naveo je Vesić.

Prema njegovom rečima, ove godine će biti kupljeno 200 autobusa na prirodni gas, a plan je i da se svake naredne godine kupi po još 80 takvih autobusa.

"Tako bi za pet godina na ulicama Beograd bilo 520 takvih autobusa. Danas je na ulice izašlo 657 autobusa. Mi bi kroz sedam, osam godina mogli da postanemo grad bez ijednog autobusa koji zagađuje vazduh", kazao je zamenik gradonačelnika.

Kako navodi, već tri godine u svakoj novoj garaži se instaliraju punjači za električne automobile.

"Ove godine ćemo pustiti i prvih 17 punjača na ulici i obezbedićemo besplatno parkiranje za električna vozila. Znam da tako neće moći doveka, ali sada dok ih je malo, je izvodljivo", istakao je Vesić.

U okviru grada biće formiran fond za energetsku efikasnost i o tome je, kako kaže, razgovarano u Luksemburgu sa Investicionom bankom, kako bi se stimulisalo uređenje fasada.

"Do sada smo uradili skoro 500 fasada i ove godine će biti urađeno skoro 150. Tu je moglo mnogo više da se uradi, a mi tu nažalost nemamo sredstva EU, za razliku od Zagreba u kojem je urađeno dve trećine fasada iz sredstava EU. Naše su sređivane o trošku građana", naveo je Vesić.

Prema njegovim rečima, radi se i oko 100 kilometara biciklističkih staza u Beogradu, a takođe je u planu i 10 javnih garaža.

"Tu postoji problem da se u tom slučaju privlače automobili. Vodeći evropski gradovi, a među njima je Kopenhagen, ukidaju garaže. Oni su tu odluku mogli da donesu, a mi ne možemo bez metroa. Svaka nova garaža donosi novi broj automobila, i zato mi moramo da donesemo odluku po tom pitanju", kazao je Vesić.

Posebno je istakao da je u prethodnih nekoliko godina urađeno u Beogradu 28.000 metara kvadratnih pešačke zone.

Kako kaže, bilo je puno pobuna, isto kao što se dešavalo u Ljubljani, a sada je, prema njegovim rečima situacija u tim zonama odlična.

"Danas se na zgradi gde je agencija Tanjug, koja se nalazi u pešačkoj zoni na Topličinom vencu, više ne postoji merna stanica jer tamo više nema zagađenja od automobila. Tamo je sada najskuplji kvadrat, a bilo je raznih negativnih komentara", istakao je Vesić.

Dodao je da se sa građanima mora dosta raditi, jer svi žele promene, a ne žele da ih primenjuju.

Kako kaže, to nije samo problem Beograda, već i mnogih drugih gradova.

Vesić je pozvao privatne investitore da ulažu u zgrade koje su energetski efikasne i koje imaju energetske pasoše, odnosno koje nemaju troškove kao druge zgrade.

"Preduzeće Toplana Beograd će osloboditi sve nove investitore, plaćanje participacije za priključenje na toplovodnu mrezu, pod uslovom da taj novac ulože u energetsku efikasnost", dodaje on i kaže da će u buducnosti biti pripremljene subvencije za građane koji žele da se priključe na toplovodne mreže.