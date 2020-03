DA LI ĆE CENTRALNE BEOGRADSKE OPŠTINE BITI IZOLOVANE?! Mnogi NAJAVLJUJU UVOĐENJE ove mere, a evo kakve su procene kineskih stručnjaka

Beograd, Niš i Valjevo su označeni kao žarišta korona virusa u Srbiji i u toku su pripreme za uvođenje novih mera u ova tri grada.

- Beograd je ubedljivo najveće žarište, zatim Niš i Valjevo - rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će nadležni gledati uskoro da izađu sa novim merama za ove gradove.

Početkom nedelje, po ugledu na Kinu, a sve u cilju sprečavanja širenja korona virusa, Vučić je najavio da bi centralne gradske opštine mogle da budu izolovane, ako za to bude bilo potrebe.

- Mi smo razmišljali o tome da pre svega izolujemo Beograd. Tačnije, 10 od 17 beogradskih opština, 10 centralnih opština koje predstavljaju žarište. To ćemo uraditi čim bude bilo potrebe za tim. Da li će to biti sutra ili prekosutra, nije bitno - rekao je tada Vučić.

To znači da bi se u nekoj vrsti izolacije našle opštine Stari grad, Vračar, Savski venac, Zvezdara, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Voždovac, Čukarica i Rakovica.

Sa druge strane bi ostalo sedam prigradskih opština: Grocka, Mladenovac, Sopot, Obrenovac, Barajevo, Lazarevac, Surčin.

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić kaže da se pitanje izolacije pojedinih beogradskih opština stalno procenjuje.

- Izolacija pojedinih područja bila je jedna od prvih tema našeg razgovora sa kineskim stručnjacima, koji su rekli da u ovom trenutku nema potrebe za tim. U zavisnosti od broja zaraženih ljudi i od njihovog grupisanja, od epidemioloških puteva, oni će reći kada i da li je to neophodno, a mi ćemo to sprovesti. Situacija sa korona virusom je vrlo dinamična, menja se iz sata u sat, tako da je teško predvideti da li će za tim biti potrebe u nekom trenutku - kaže Radojičić.

Kako objašnjava prvi čovek prestonice, cilj izolacije pojedinih područja je smanjenje fluktuacije ljudi, odnosno mogućnosti da građani iz onih delova koji beleže više zaraženih, idu u ona mesta gde ih je manje i time šire zarazu.

- Ukoliko se pokaže da je u pojedinom delu Beograda to potrebno uvesti, sigurno je da ćemo to uraditi i da ćemo i u toj situaciji organizovati naš grad da funkcioniše najbolje moguće. Bez obzira na to koliko određene mere mogu delovati drastično, građani moraju da znaju da se svaka mera pažljivo procenjuje i da se posebno vodi računa o pravom trenutku njenog uvođenja sve u cilju suzbijanja i širenja epidemije, odnosno u cilju zaštite svih nas – zaključuje gradonačelnik.

Sledeće pitanje koje se u ovom slučaju nameće jeste kako bi primena ove mere funkcionisala?

Razume se da je cela akcija usmerena na sprečavanje kretanja ljudi između opština, kako se virus ne bi dalje širio. Ukoliko dođe do izolacije, time bi se dodatno redukovao i saobraćaj, pored već postojećih izmena.

Neosporno je da veliki broj stanovnika prigradskih opština posao obavlja upravo u gradskim opštinama u Beogradu, te bi se i za njihova radna mesta i odlazak na posao trebalo naći rešenje.

Takođe, za sada nije poznato da li bi se izolacija vršila tačno po opštinskim granicama ili nekim drugim "linijama razdvajanja", poput na primer mostova, reka, velikih saobraćajnica... U javnosti se tako pojavila mogućnost da granica između izolovanog dela bude Pančevački most, iako se sa njegove druge strane nalazi najveći deo Palilule.

Baš kao što svoje ruralne delove imaju i druge opštine poput Voždovca, Čukarice, Rakovice...