Gotovo polovina dosad registrovanih obolelih u Srbiji nalazi se u Beogradu.

Beograd, kao najveći grad, predstavlja i najveće žarište koronavirusa u Srbiji, pa je tako polovina dosad potvrđenih slučajeva registrovana u prestonici, a najveći broj zaraženih evidentirano je u gradskim opštinama Voždovac, Zvezdara i Novi Beograd, pokazuju zvanični podaci koje je predstavila Kancelarija za IT i elektronsku upravu Vlade Srbije.

Opština sa najmanje obolelih je Sopot, ali tamo je i broj stanovnika manji, a u opštinama Barajevo, Mladenovac i Lazarevac nešto je veći broj zaraženih.

Ako posmatramo polnu strukturu, u Beogradu je skoro identično učešće muškaraca i žena u ukupnom broju, sa blagom prednošću u korist jačeg pola (51 odsto).

Prema starosnim grupama, u Beogradu je najviše zaraženih uzrasta od 40 do 49 godina. Zatim slede građani starosti između 50 i 59 godina, a onda oni od 30 do 39 godina. Među obolelima ima i starijih od 90 godina, ali i dece uzrasta do devet godina.