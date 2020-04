PRESEK DANA - Koronavirus zavio u crno skoro celu planetu, najviše zaraženih u Americi, a još se NE NAZIRE KRAJ AGONIJE!

Bolest KOVID-19 se raširila na 203 država i teritorija. Većina slučajeva je blaga i imaju dobre prognoze. Do sada se od korona virusa oporavilo oko 185.000, navodi sajt "Worldometers".

Virus na mapi sveta

Najviše zaraženih je u SAD - 189.612, a slede Italija (110.000) i Španija (102.136). Kina je na četvrtom mestu sa 81.554 obolelih, a odmah iza nje je Nemačka sa 74.508 pacijenata.

Najviše preminulih je u Italiji - više od 13.150, dok je bilans smrtnih ishoda u Španiji veći od 9.000. Na trećem mestu po smrtnosti je SAD sa više od 4.000 žrtava, iza nje je sada Francuska koja je sa oko 3.500 umrlih pretekla Kinu (3.313). Francuska je postala treće najveće žarište u Evropi.

Virus u Srbiji

Još pet osoba preminulo je od korona virusa, saopšteno je danas na konferenciji u Vladi Srbije. Time je broj smrtnih ishoda porastao na 28.

U Republici Srbiji je do 15 časova 1. aprila 2020. godine registrovano ukupno 1.060 potvrđenih slučajeva KOVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 810 osoba od kojih je 160 pozitivno i 650 negativno na novi korona virus.

Do 15 časova, 1. aprila 2020. godine, u nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirana je ukupno 4.371 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja.

Od jutros je aktivan i onlajn test samoprocene simptoma na korona virus.

Da biste se testirali potrebno je da odete na link eZdravlja, zatim unesete lični broj osiguranja sa zdravstvene kartice i broj zdravstvene kartice.

Uvode se i nove mere poput zatvaranja kladionica, frizerskih salona i teretana.

Virus u svetu

Broj zaraženih korona virusom u Španiji premašio je 100.000, saopštile su danas zdravstvene vlasti te zemlje. Još 864 osobe preminule su u protekla 24 sata, što je još jedan rekord za nejteže pogođenu evropsku zemlju posle Italije.

Italija je produžila vanredne mere i izolaciju do 13. aprila nakon što su se pojavili znaci da epidemija korona virusa počinje da popušta.

- Italijani su pokazali veliku zrelost. Stručnjaci kažu da smo na pravom putu i da drastične mere počinju da daju rezultate. Međutim, ne smemo da spustimo gard. Oporavak će biti dug i postepen - rekao je ministar zdravlja Roberto Speranza.

Ukupan broj zaraženih u zemlji je preko 110.000, a broj novozaraženih ponovo je počeo da raste posle nekoliko optimističnih dana.

Velika Britanija je zabeležila još 563 smrtnih slučajeva od korona virusa, što je najgori dnevni bilans do sada u toj zemlji. Time je ukupan broj preminulih porastao na 2.352, saopštila je danas britanska vlada.

Već tri dana zaredom broj obolelih u Francuskoj raste, iako vlasti te zemlje pokušavaju tri nedelje da uspore širenje bolesti. Samo za 24 sata, između ponedeljka i utorka, broj zaraženih je porastao za 17 odsto, kao i broj preminulih.

Inkubacija, simptomi i prevencija

Infekcija novim korona virusom ima inkubacioni period između 1 i 14 dana. Studija objavljena u “Žurnalu Američkog medicinskog udruženja” otkrila je novi dokaz da se virus može širiti asimptomatično. Stručnjaci su procenili da svaka zaražena osoba tokom epidemije u proseku inficira još dve do tri osobe. Infekcije korona virusom imaju širok spektar simptoma, uključujući groznicu, kašalj, kratak dah i poteškoće s disanjem. Blaži slučajevi uzrokuju simptome poput prehlade, dok teži mogu dovesti do upale pluća, teškog akutnog respiratornog oboljenja, prestanka funkcije bubrega i smrti. Dezinfekcija površina, nošenje zaštitnih maski na licu i rukavica u javnom prevozu i ustanovama. Tretman obolelih od novog korona virusa za sada ne postoji i u većini slučajeva simptomi sami prolaze. Stručnjaci savetuju obolele da uzimaju dosta tečnosti, da odmaraju i spavaju, a ako se simptomi pogoršaju da odu kod lekara. Naučnici širom sveta utrkuju se da naprave vakcinu, međutim, stručnjaci upozoravaju da od njenog testiranja do proizvodnje može proći 18 meseci do dve godine.