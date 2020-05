Radojičić: Početak izgradnje „Tiršove 2“ krajem ove ili početkom naredne godine

Gradonačelnik Beograda prof. dr Zoran Radojičić rekao je večeras, gostujući u Beogradskoj hronici na Radio-televiziji Srbije, da bi izgradnja „Tiršove 2“ mogla da počne krajem ove ili početkom sledeće godine i istakao da će po okončanju radova Beograd dobiti modernu bolnicu za lečenje najmlađih pacijaneta.

Radojičić je podsetio da je krajem 2013. godine, kada je postao direktor UDK „Tiršova“, ova bolnica imala svega nekoliko respiratora, ali i potvrdio da se od tada mnogo toga promenilo.

– Sada imamo značajno veći broj respiratora, oprema je savremenija, prostorije uređene, kao i ambulante. Bolnica je značajno bolja, ali ne obezbeđuje dovoljno prostora za lečenje sve dece kojima je hospitalizacija neophodna. Tokom epidemije sam brinuo jer se više pričalo od drugim pacijentima, a manje o deci, ali je to donekle i prirodno spram čitave situacije. Projekat izgradnje „Tiršove 2“ napreduje sporije od mojih ličnih očekivanja, a u ovom trenutku završena je studija izvodljivosti, dok urbanistički projekat „čeka“ odobrenje planske komisije. U narednom periodu raspisaćemo tender za uređenje prostora na kojem će biti izgrađena bolnica, kao i rušenje postojećih objekaka na tom prostoru. Tu je i tender za projektnu dokumentaciju, kao i građevinska dozvola. Očekujem da će krajem ove ili početkom sledeće godine početi radovi na izgradnji „Tiršove 2“, nakon čega ćemo imati modernu bolnicu na oko 30.000 kvadratnih metara – rekao je Radojičić.

Gradonačelnik je izrazio uverenje da su se Beograđani tokom epidemije virusa korona ponašali odgovorno i rekao da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih možemo da kažemo da smo se kao društvo dobro borili protiv virusa.

– Činjenica je da dvomesečna borba protiv virusa korona nije bila ni malo laka, ali se velika većina građana ponašala veoma odgovorno i dala svoj doprinos u ovoj borbi. Takođe, došao je period kada je normalno i logično bilo da dođe do popuštanja mera, jer epidemija slabi. Nakon što prođe nedelju do dve dana, ljudi iz Kriznog štaba moći će da analiziraju stanje i tada će se definitivno znati da li je do popuštanja mera došlo u pravi čas. To je taktika koja je do sada davala dobre rezultate i nema razloga da bude menjana. Naravno, veoma je važno da se ljudi i dalje pridržavaju preporuka epidemiologa i ne izlažu se prevelikom riziku. U svakom slučaju, nije vreme za potpuno opuštanje – poručio je Radojičić.

Prema njegovim rečima, gradski prevoz je jedan od najizazovnijih aspekata funkcionisanja grada u vreme epidemija.

– Razgovarao sam nedavno sa ambasadorom jedne velike zapadnoevropske države, koji mi je potvrdio da u prestonici zemlje iz koje dolazi postoje isti problemi kada je funkcionisanje metroa u pitanju. U pitanju su mnogo bogatije zemlje od nas, ali to praktično ništa ne menja u ovim slučajevima. Nastavićemo da insistiramo na poštovanju svih mera koje su odredili stručnjaci, a tiču se ponašanja u vozilima javnog gradskog prevoza. Srećom, situacija je generalno dobra, virulentnost virusa opada i brojke govore da je epidemija pod kontrolom. Procenat broja zaraženih u odnosu na broj stanovnika je jedan od statističkih podataka koji su često „vađeni“ za velike gradove. Beograd se na toj listi nalazi na dobrom mestu, što je još jedan dokaz da se broj zaraženih smanjuje, a pandemija ulazi u mirniju fazu. Verovatnoću da se neko zarazi u prevozu ili na drugi način teško je odrediti – dodao je Radojičić.

Gradonačelnik Beograda je pred sutrašnje obeležavanje gradske slave – Spasovdana, rekao da je u pitanju jedan od najvažnijih datuma za naš grad, koji je ustanovljen kao slava grada još početkom 15. veka, kada je Beograd 1403. godine despot Stefan Lazarević proglasio za prestonicu Srbije.

– Prošle godine sam imao tu čast da budem domaćin slave, a ove godine sam tu čast dao urbanisti Marku Stojčiću i tokom prethodnih dana mogao sam da se uverim da veoma posvećeno obavlja poslednje pripreme za proslavu gradske slave. U dogovoru sa SPC dogovoreno je da se ne organizuje litija, već da liturgiji u Vaznesenjskoj crkvi prisustvuje optimalan broj ljudi. Naša želja je da, koliko smo u mogućnosti u ovim uslovima, proslavimo Spasovdan kako dolikuje. Videćemo koliko će ljudi doći i u skladu sa tim ćemo se truditi da ispoštujemo sve protokole – rekao je Radojičić.

Govoreći o ekonomskim posledicama epidemije virusa korona, Radojičić je rekao da epidemija nije poštedela nikoga u ekonomskom smislu i dodao da ne postoji institucija koja nije finansijski oštećena u prethodnom periodu.

– Grad Beograd nije izuzet od toga i mi smo, kao rukovodstvo koje se domaćinski ponaša, razgovarali sa konsultantima o svim mogućim scenarijima koji mogu da uslede. Pripremili smo rebalans kojim ćemo budžet grada umanjiti za oko 25 odsto, što je nešto manje od 20 milijardi dinara umanjenja. Suština je da u ovom trenutku napravimo presek, „sačekamo“ rezultate krize, a potom u avgustu napravimo novi rebalans kojim ćemo pokušati da se vratimo na stari put trasiran u cilju ravnomernog i pravilnog razvoja svih delova grada – naglasio je Radojičić.

On je dodao zaštita životne sredine i „kretanje“ Beograda u pravcu „zelenog grada“ ostaje jedan od njegovihprioriteta.

– Kolikoje za mene lično i privatno važno da se realizuje projekat izgradnje „Tiršove 2“, toliko mi je kao gradonačelniku bitno da se Beograd kreće u pravcu zelenog i zdravijeg grada. To mi daje energiju da nastavim borbu i ukoliko mene pitate daću sve od sebe da se projekti iz ove oblasti razvijaju na pravi način. Nadam se da u roku od desetak ili malo više godina možemo od Beograda da napravimo jednu potpuno drugačiju sredinu u ekološkom smislu – rekao je Radojičić.

Govoreći o situaciji u turizmu, Radojičić je istakao da će, ukoliko situacija sa dolaskom stranaca bude komplikovana u mesecima koji dolaze, u potpunosti podržati ideju privlačenja domaćih turista u Beograd.

– Građani Srbije bi trebalo da dođu u Beograd, da vide na koji se način prestonica razvija i gradi. Beograd je model po kojem se razvija Srbija i na taj način svi zajedno idemo pravcu cilja, a to je bolji kvalitet života za sve građane naše zemlje. Želimo da mladi ostaju u Beogradu i Srbiji i da budemo još ponosniji na rezultate koje ostvarujemo – zaključio je Radojičić.