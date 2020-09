Delovi Čukarice i Starog grada danas bez vode

Zbog prevezivanja kućnih priključaka na vodovodnu mrežu u opštini Čukarica, danas od osam do 18 sati vodu neće imati deo potrošača u toj opštini.

Bez vode će biti potrošači u ulicama Obalskih radnika, Strugarskoj, Stevana Đurđevića-Trošarinca, Mladena Mitrića i Nikole Vučete, navodi se na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Na opštini Stari grad, od osam sati do ponoći bez vode će biti potrošči u Tadeuša Košćuška (od Strahinjića Bana do Dunavske), Cara Dušana (od Dobračine do Tadeuša Košćuška), Cara Uroša (od Cara Dušana do Strahinjića Bana), Bulevaru vojvode Bojovića i Kalemegdan donji grad.Potrošači u okolnim ulicama će imati umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a na potrošače se apeluje da pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe