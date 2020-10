Zamenik gradonačelnika je istakao da su mladići uradili za svega nekoliko trenutaka nešto što većina od nas ne uradi za čitav život – spasili su jedan život.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić primio je danas u Starom dvoru Lazara Ereša, Nemanju Držaića, Nenada Jankovića i Nika Davida, momke koji su zajedno sa Pavlom Gavurom spasili petnaestogodišnjakinju iz zapaljenog stana na desetom spratu solitera na Dorćolu.

Vesić je istakao da su Pavle, Nemanja, Lazar, Nik i Nenad uradili za svega nekoliko trenutaka nešto što većina od nas ne uradi za čitav život – spasili su jedan život.

– Herojsko delo koje su oni pokazali i ta njihova odluka da uđu u zgradu, probaju da uđu stan koji gori i spasu devojčicu koja se nalazi na terasi jeste nešto što će obeležiti njihove živote. Svima nama njihovo delo treba da bude pokazatelj kako da se ponašamo u životu i da je važno da vodimo računa o drugim ljudima i budemo solidarni – rekao je Vesić.

On je dodao da su ovi heroji danas gosti Skupštine grada i Opštine Stari grad i da nikakva zahvalnost i pokloni ne mogu da pokažu veličinu dela koji su oni uradili, te da će Grad Beograd pokazati da vodi računa o sugrađanima koji su se žrtvovali za druge.

– Kada je u pitanju solidarnost i veliko ljudsko srce, ovi naši sugrađani su pokazali da nema granica i da se svi mi u životu vodimo time šta možemo da uradimo za druge ljude. Pozvao sam ih danas da im u ime svih Beograđanki i Beograđana kažem hvala i da nikada nećemo zaboraviti ono što su učinili te da ćemo ih se uvek sećati i nastojati da vodimo računa o našim herojima. Oni su u ovo vreme, kada ljudi najviše brinu o sebi, pokazali da su solidarni i da postoje neke vrednosti koje su vanvremenske – rekao je Vesić.

On je naveo da su danas ovi heroji od Grada Beograda dobili po mobilni telefon, koji je dar sponzora, kao i godišnju „bus plus” karticu za prevoz na teritoriji grada Beograda.

– Doneli smo danas odluku da njih petoricu, kao i devojčicu koju su spasili, nominujemo za Nagradu grada Beograda za herojsko delo, o čemu odlučuje komisija koju imenuje Skupština grada. Siguran sam da će komisija umeti da ceni ovo herojsko delo i da će oni biti dobitnici ove nagrade, jer su to zaslužili. Pokazali su da im je tuđi život važniji od sopstvenog i da je solidarnost najvažnija ljudska osobina – rekao je Vesić.

Predsednik opštine Stari grad Radoslav Marjanović rekao je da će svaki radnik heroj dobiti simboličnu nagradu u iznosu od 15 hiljada dinara, kao i zahvalnicu opštine.

– Oni su pokazali prisebnost i solidarnost kada je to veoma teško i nisu stajali sa strane čekajući šta će da se desi. U saradnji sa gimnazijom koju devojčica pohađa, obezbedićemo joj i laptop kako bismo joj olakšali da prati nastavu od kuće. Organizovali smo i sastanke sa stanarima čiji su stanovi uništeni i opština će dati svoj doprinos da se krov zgrade sanira u što kraćem roku – rekao je Marjanović i zahvalio herojima jer su spasili ljudski život.

U ime spasilaca, Lazar Ereš je zahvalio na prijemu i istakao da je ponosan na svoje drugare, kao i na devojku koja je u izuzetno teškoj situaciji sarađivala i bila veoma prisebna. On je posebno zahvalio Pavlu Gavuri, jednom od učesnika, koji danas nije prisustvovao prijemu a koji je prema Pavlovim rečima možda i najviše zaslužan zato što se prvi popeo na gelender terase, ne bojeći se za svoj život.

– U našem poslu bitno je poverenje i to se i u ovom događaju pokazalo kao tačno. Gradu Beogradu i Opštini Stari grad želim da zahvalim na pažnji i poklonima. Mi se ne osećamo kao heroji, već nam je drago da smo uspeli da spasemo jedan život i devojci želimo brz oporavak. I dalje smo tu za nju i njenu porodicu i pomoći ćemo im koliko god je to u našoj mogućnosti. Lep je osećaj nekome spasiti život, to je velika stvar, sve drugo je manje bitno. Zahvalnost ljudi je divna i sva sreća je da se na kraju sve dobro završilo – kazao je Lazar Ereš, apelujući i na sve druge da se uključe i pomognu.

Svi učesnici spasavanja devojke iz stana zahvaćenim požarom dobili su i „Knjigu o Beogradu”.

Ovom događaju prisustvovao je i sekretar za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš.