Vesić: Ove godine nabavka još 100 autobusa za Beograd (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić posetio je danas pogon GSP Karaburma i najavio da je plan da Grad u narednih pet godina kupi ukupno 500 novih autobusa i da nastavi da poboljšava materijalni status vozača.

Vesić je rekao da je tokom novogodišnje noći dežuralo oko 1.200 radnika beogradskog komunalnog sistema i da su oni na poslu bez obzira na praznik.

-Svaki put za Novu godinu želim da provedem vreme sa njima zato što su oni pravi heroji našeg grada. Da nije njih ovaj grad ne bi funkcionisano onako kako funkcioniše - kaže Vesić.

Posebno su mu, kaže, dragi vozači gradskog prevoza i GSP jer je to preduzeće, dodaje, jedno od najvažnijih i naboljih preduzeća u gradu, a koje je ranije često bilo potcenjivano.

"Veoma sam srećan što smo poslednjih nekoliko godina potpuno promenili odnos Grada prema GSP i ono ponovo postaje jedno do naših najboljih predzueća, uz sve probleme koje ima, a za koje cešto ni ono nije krivo", navodi Vesić.



Napomenuo je da je jedna od poslednjih odluka Vlade Srbije prošle godine bila da se u radni odnos primi 128 vozača u GSP.

-Mi danas imamo 2.938 vozača od kojih je 657 vozača po ugovoru o privremeno povremenim poslovima. Danas nam nedostaje oko 100 vozača. Pre nekoliko godina je ta cifra bila mnogo veća, čak je prelazila 300 - rekao je Vesić za Tanjug.

To je, kaže, zato što su poboljšani uslovi rada, što su nabavljeni novi autobusi i zato što vozači imaju bolje plate.

Vesić je naveo da je prosečna plata vozača GSP oko 74.000 dinara sa svim dodacima, a da je 2012. iznosila 48.000 dinara.

Kaže da će sigurno biti novca i za bolje plate vozača u GSP ako ekonomija bude jača i ako gradske finansije budu bolje.

-Sada sasvim sigurno možemo da kažemo da su te plate dostojne čovrku cenu iz zemlje, već da mogu da ostane ovde - kaže Vesić.

Naveo je i da se više od 30 vozača vratilo u GSP i da je to važno jer pokazuje da kao zemlja postajemo konkurentni.

-Predsednik Aleksandar Vučić je obećao do 2025. godine 900 evra prosečnu platu u Srbiji. Kada bude prosečna plata u Srbiji 900 evra, u Beogradu će biti 1.100 evra, što znači da će vozači gradskog prevoza imati sigurno od 800 do 900 evra. To će biti plata od koje će ljudi normalno moći da žive i to pokazuje kako raste ekonomija - rekao je Vesić.

Zahvalio je vozačima GSP-a za težak posao koji obavljaju, i poručio im da Grad Beograd brine o njima.

Najavio je da će ove godine biti nabavljeno 100 novih zglobnih autobusa i podsetio da je prošle godine doneta odluka da ubuduće sva vozila koja Grad kupuje budu ili električna ili hibridna ili na prirodni gas.

-Kupićemo i 10 električnih autobusa. Naš plan je da u narednih pet godine svake godine kupujemo po 100 novih autobusa. Kada to budemo uspeli da ostvarimo gradski prevoz će biti sposoban i biće najmoderniji prevoznik u Beogradu - rekao je Vesić.

Nabavka 100 novih zglobnih autobusa, navodi Vesić, znači da će većina "japanaca" koji sada ulaze u 18. godinu polako otići u istoriju, a kada u narednih pet godina bude nabavljeno 500 novih autobusa, prosečna starost voznog parka GSP biće svega nekoliko godina i biće na evropskom proseku.

Naveo je da su i sada autobusi u GSP moderniji nego kod privatnika, a uslovi rada bolji nego kod privatnika.

-Pokazali smo da jedno državno preduzeće može da posluje bolje nego neka privatna preduzeća - kaže Vesić.

Predsednik Sindikata GSP Zoran Antić izrazio je zadovoljstvo zbog posete zamenika gradonačelenika pogonu GSP na Karburmii istakao da je to pokazatelj koliko je Gradu Beogradu stalo do bezbednosti i komfora korisnika prevoza, te naveo da se zaista puno ulaže u to preduzeće.

-Nama je bitno da se poboljšavaju uslovi rada, da se nabavljaju nova vozila i da se materijalni status vozača i zaposlenih u GSP povećava - kaže Antić.

Nakon obilska pogona, Vesić je doručkovao sa vozačima GSP.