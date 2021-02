Vesić: Grad daje veliki doprinos procesu vakcinacije

Na teritoriji Beograda do sada je vakcinisano 164.054 građana, a revakcinisano 12.505, dok je na teritoriji Srbije vakcinisano 544.639, a revakcinisano 49.529 građana, rekao je jutros zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je za dodao da je zadovoljan činjenicom da Grad Beograd daje veliki doprinos tom procesu i podsetio da je u ''Belekspocentru'' otvoren treći punkt za vakcinaciju u glavnom gradu."Imamo dva punkta koja se nalaze na Beogradskom sajmu, dok će četvrti uskoro biti otvoren u prostorijama nove zdravstvene stanice u Borči.

Dva punkta na Sajmu će sledeće nedelje biti upotrebljena za revakcinaciju, budući da će ljudi koji su dobili prvu dozu na Sajmu dobijati pozive da na istom mestu obave revakcinaciju. Ne želimo da se ljudi koji se vakcinišu susreću sa onima koji se revakcinišu, rekao je Vesić, saopštio je Beoinfo.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući predsedniku Vučiću stiglo je pola miliona doza kineske vakcine i, kako je rekao, možemo da vidimo da je Srbija pozitivan primer u celom svetu jer imamo više vakcinisanih po broju stanovnika u odnosu na zemlje Evropske unije.

-To pokazuje koliko je važno da imamo snažnu državu koja je u stanju da brine o svojim građanima i njihovom zdravlju. Uskoro se očekuju isporuke ''AstraZeneka'' i ''Fajzer'' vakcine, a sve to znači da ćemo uskoro uspeti da vakcinišemo dovoljan broj ljudi kako bismo obuzdali pandemiju. Vakcina nema samo medicinski značaj, odnosno zdravstveni kada su građani u pitanju, već i ekonomski, budući da će zemlje koje prve budu obavile vakcinaciju prve moći da se vrate normalnim ekonomskim tokovima i oporavku od krize koju je izazvala pandemija. Apelujem na sve građane Beograda, ali i Srbije, da se vakcinišu jer je to jedini način da se izborimo sa virusom korona - naglasio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je podsetio da u Beogradu živi oko 350.000 starijih od 65 godina, koje svakodnevno kontaktiraju ljudi iz 17 kol-centara kako bi im pomogli u procesu prijavljivanja i vakcinacije, ali i prevoza do mesta na kojima se vrši imunizacija

-Do sada je poziv dobilo oko 107.000 sugrađana starijih od 65 godina, a putem kol-centara za vakcinu je do sada prijavljeno oko 37.000 ljudi koji nisu znali kako to da učine, i sigurno je da smo im olakšali proces prijavljivanja. Osim toga, Grad Beograd je do sada obezbedio prevoz za oko 3.500 sugrađana, uglavnom u prigradskim opštinama - naveo je Vesić.

On je napomenuo da svi građani koji su dobili prvu dozu treba da dobiju SMS poruku sa pozivom za revakcinaciju i potrebno je da se ''drže'' zakazanog termina.

-Ukoliko bilo koji građanin koji je primio vakcinu iz bilo kojeg razloga nije dobio SMS poruku za revakcinaciju, dovoljno je da dođe sa papirom na kojem se vidi termin kada je obavljena vakcinacija. Taj sistem obaveštavanja je najbolji i možemo da vidimo da Srbija, koja do pre nekoliko godina nije važila za 'digitalno razvijenu' zemlju, može da postane izuzetno uspešna na polju digitalne tehnologije - dodao je Vesić.

Govoreći o predstojećem hladnom talasu, Vesić je potvrdio da će svaki put kada bude potrebno 'Beogradske elektrane' raditi tokom svih 24 sata.

-Taj režim aktivira se svakog dana kada je u 18 sati temperatura -1 ili niža, odnosno ispod nule tokom noći. Grad je spreman, obezbeđeni su energenti i sve što je potrebno kako bi stanovi naših sugrađanki i sugrađana bili topli od 0 do 24 sata tokom ledenog talasa - poručio je Vesić.