Vesić: Čačak će biti grad na dva auto-puta i dve brze saobraćajnice

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstruciji nekoliko lokalnih puteva na teritoriji Čačka, gde su, kako je istakao, u toku radovi na skoro 25 kilometara lokalnih saobraćajnica, vredni čak oko tri miliona evra.

Vesić je naglasio da će kroz nekoliko godina Čačak biti grad na dva auto-puta i dve brze saobraćajnice, kroz koji će prolaziti obnovljena i modernizovana pruga, što znači daleko veći kvalitet života građana tog dela Srbije.

Vesić je sa gradonačelnikom Čačka Milunom Todorovićem obišao lokalne puteve od Preljine do Pakovraće, kroz sela Rakova, Vranići, Trbušani i Prijevor.

Ukazao je da je u ugovoru sa kineskim partnerima, koji grade deonicu auto-puta „Miloš Veliki“ od Preljine do Požege bilo definisano da će svi lokalni putevi, koji se tokom gradnje uništavaju s obzirom na veliki broj kamiona i materijala koji se njima doveze, biti vraćeni u pređašnje stanje.

„Gradonačelnik i ja smo imali mnogo pregovora sa kineskim partnerima i zaista smo insistirali da se ugovor u tom pogledu ispoštuje. Nas zahtev je bio da se putevi ne popravljaju, jer ne može da se utvrdi kakvo je bilo predjašnje stanje – sigurno nije bilo idealno, ali svakako bolje nego sad, i tražili smo da se uradi potpuno novi putevi. I to smo uspeli. Zahvalni smo našim kineskim partnerima koji su prihvatili naš zahtev“, rekao je ministar Vesić.

Napomenuo je da se sada na teritoriji Čačka obnavlja skoro 25 kilometara lokalnih puteva, a da vrednost radova na njihovoj rekonstrukciji prelazi 370 miliona dinara, odnosno tri miliona evra.

„Na to smo posebno ponosni, jer to pokazuje kako se odgovorno odnosimo prema lokalnim zajednicama“, rekao je Vesić.

Ministar je zahvalio svim žiteljima tog kraja jer su, kaže, mnogo toga pretrpeli, ali dobili su - auto-put.

„Koliko ovaj auto-put najbolje znaju baš Čačani i Čačanke. Računajući puteve urađene tokom 2023. i do sada u 2024. godini, mi smo uradili 43,7 kilometara lokalnih puteva, vrednosti skoro 740 miliona dinara“, ukazao je Vesić.

Ako se uračuna i most između Mrčajevaca i Mršinaca, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uložilo je u putnu infrastrukturu u Čačku i okolini 1,5 milijardi dinara, što je nešto manje od 13 miliona evra.

To čini Čačak gradom koji je dobio najviše sredstava od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, konstatovao je Vesić.

„Dodajmo auto-put ’Miloš Veliki“, ali i to da će Čačak sledeće godine biti na još jednom auto-putu, Moravskom koridoru, kao i to da se gradi brza saobraćajnica od Kragujevca do Mrčajevaca… Kroz teritoriju grada Čačak prolaziće će i brza saobraćajnica između Novog Pazara i Kraljeva. To znači da će ovaj grad u nekoliko narednih godina biti na dva auto-puta i dve brze saobraćajnice“, rekao je Vesić.

Dodao je tome i projekat obnove pruge Kraljevo-Čačak-Požega-Užice, za brzine do 120 kilometara na sat.

„Sve to govori koliko će Čačak kao opština dobiti i koliko će biti bolji komfor života ljudi u ovom kraju. A, posledice su razvoj lokalnih biznisa, bolji život ljudi, njihov opstanak u svom kraju“, poručio je ministar Vesić.

Podsetio je da je juče još jedna strana firma u Čačku, u prisustvu Aleksandra Vučić, najavila otvaranje fabrike, a to je sve, kaže, posledica izgradnje infrastrukture.

Gradonačelnik Čačla Milun Todorović zahvalio je vladi Srbije i resornom Ministarstvu, te ministru Vesiću na, kako je rekao, „sjajon investiciji“.

„Oko 30 kilometara za godinu smo potpuno obnovili, izgradili nove saobraćanice. Za 4,5 km iz budžeta grada i za 25 kilometara iz budžeta. Putevi su bili loši, ali uspeli smo da dođemo do

novih saobraćajnica i završićeo posao kosi smo započeli“, poručio je Todorović.