Vesić: U obilaznicu oko Zlatibora uloženo više od sedam miliona evra

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na izgradnji obilaznice oko Zlatibora koja je, kako je rekao, jedan od najkorisnijih projekata koji se rade, a u koji je država uložila više od sedam miliona evra.

“Koliko je ova obilaznica korisna videće ljudi koji dolaze na Zlatibor i oni koji sada prolaze ovim putem jer će imati mogućnost da zaobiđu sam Zlatibor što znači manje zagađenja i bolji protok saobraćaja”, rekao je Vesić.

Precizirao je da je do sada, u prve tri faze, urađeno skoro 2,6 kilometara obilaznice oko Zlatibora i dodao da je rok za završetak treće faze decembar, ali da će ona, prema rečima izvođača, biti završena do septembra ove godine.

Vesić je istakao da je država u obilaznicu oko Zlatibora uložila ukupno oko 800 miliona dinara, odnosno više od sedam miliona evra.

“Za sledeću godinu projektujemo nastavak u dužini od tri kilometra, pa još četiri kako bi obilaznica oko Zlatibora bila povezana na budući auto-put Požega-Kotroman čime će obilaznica biti potpuna jer će na taj način potpuno ostvariti svoju funkciju”, rekao je Vesić.

Naveo je da će se sa opštinom Čajetina nastaviti rad na projektu gondole i da će u budućnosti početi izrada plana posebne namene kako bi se stvorili urbanistički uslovi da se gondola gradi.

“Jedan od prioriteta biće obnova pruge Valjevo-Vrbnica koja prolazi i ovuda. To je deo pruge Beograd-Bar i biće projektovana za brzinu od 80 do 120 kilometara na sat, u zavisnosti od deonice, što će omogućiti da ovaj kraj bude povezan i dobrom prugom sa drugim delovima zemlje”, rekao je Vesić.

Ministar je istakao da će to omogućiti nov kvalitet života u čitavom Zlatiborskom okrugu.

"Kada se tome doda da će se graditi auto-put od Požege ka Kotromanu koji će se u pravoj fazi raditi do Sušice, to znači da ćemo ovaj kraj povezati i spojiti na mrežu naših auto-puteva što znači više turista, veću zainteresovanost za investiranje u ovaj kraj i bolji život za sve, a to i jeste suština svega ovoga što radimo”, rekao je Vesić.

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović je rekao da izgradnja nacionalnih saobraćajnica menja izgled i ambijent u manjim sredinama kao što je opština koju vodi.

“Sigurno je za nas najznačajnije da uradimo te saobraćajnice kako bi mogli da rasteretimo ulazak i prolaz preko Zlatibora. Prema podacima koje imamo, ovaj put preko Zlatibora možda je jedan od najopterećenijih saobraćajnica kada su u pitanju magistralni putni pravci, ali sa obilaznicom ćemo ga itekako rasteretiti i omogućiti dolazak novih investitora u ovaj kraj, što jeste posao lokalne samouprave zajedno sa državom", rekao je Stamatović.

U obilasku radova su sa ministrom Vesićem bili državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Mihajlo Mišić i v.d. pomoćnika ministra za železnički i intermodalni transport Anita Dimoski.

Autor: P. J.