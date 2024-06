Vesić: Priključenje na mrežu auto-puteva i nova pruga – dodatni impuls za razvoj Kruševca

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na izgradnji obilaznice oko Kruševca, nakon što je prisustvovao centralnom obeležavanju Vidovdana u tom gradu.

Vesić je istakao da je istočna obilaznica važna za Kruševac, ali i za okolna mesta, jer će omogućiti da tranzitni saobraćaj, koji ne ide kroz grad, bude i brži i bezbedniji.

„Zato je za nas bilo važno da prihvatimo predlog i da krenemo u izgradnju prvih 1,9 kilometara, a do sada je urađeno oko 38 odsto kompletne deonice“, rekao je Vesić i dodao da se projektuje još oko pet kilometara nastavka kako bi obilaznica bila u punoj funkciji.

Ponovio je da će, nakon što je završena deonica Moravskog koridora do Koševa, do kraja godine biti završena i deonica do Trstenika, a verovatno i do Vrnjačke banje, što bi bilo pre roka.

„Napredujemo od Čačka prema Kraljevu, stižemo i do Adrana, tako da ćemo do kraja 2025. poptuno završiti Moravski koridor. To će dati dodatni impuls razvoju ovog kraja, jer će koridor povezati Kruševac, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačku Banju… sa auto-putem Beograd-Niš, i Milošem Velikim, a to će sve mnogo značiti za razvoj privrede i turizma“, rekao je ministar Vesić.

Izrazio je očekivanje da će do kraja godine, zajedno sa Nemačkom razvojnom bankom, biti raspisan tender, a možda i izabran izvođač za projekat regionalne deponije u Kruševcu.

„To je jedan od većih nerešenih komunalnih problema u Kruševcu. Naša je procena da bismo možda mogli na proleće da počnemo radove“, rekao je Vesić.

Kao posebno važno istakao je projektovanje obnove pruge Stalać-Kruševac-Kraljevo-Rudnica.

„To je važna pruga i kada je budemo obnovili, građani Kruševca će vozom, brzinom od 120 kilometara stizati do Stalaća, gde će moći da pređu na brzi voz na pruzi Beograd – Niš“, rekao je ministar.

Dodao je da je to projekat koji finansira EU.

Naveo je i da bi oko 15. jula trebalo da počnu radovi na brzoj pruzi, na tunelu 4, na deonici Stalać – Đunis.

„Do kraja godine imaćemo izvođača za kompletnu deonicu Stalać – Đunis, što podrazumeva i obnovu železničke stanice“, dodao je ministar.

Tako će, istakao je, Kruševac osim što će biti povezan na mrežu auto-puteva, imati i brzu železnicu, što je izuzetno važno i za putnički i za kargo saobraćaj.

„Kruševac je to zaslužio. To je grad koji već ima investicija, ali nikad nije dovoljno. Videćete koliko će se život ljudi u ovom kraju promeniti sa završetkom Moravskog koridora, a kasnije i pruge. Nikad se više nije gradilo infrastrukture, a to je osnov za privredi razvoj“, rekao je ministar Vesić.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović zahvalio je ministru Vesiću na svemu što je do sada učinjeno za taj grad, a učinjeno je, kaže, mnogo.

„Već se osećaju benefiti izgradnje auto-puta. Prošle sedmice smo razgovarali sa potencijalnim investitorom, kojeg je upravo blizina auto-puta navela da razmišlja o Kruševcu. Ako dodamo i buduću brzu železnicu, imaćemo žilu kucavicu koja će olakšati život građana Kruševca, celog kraja, a posebno doprineti privrednom razvoju“, rekao je Manojlović.

Autor: Marija Radić