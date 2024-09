Ministar Vesić obišao radove na asfaltiranju Severne obilaznice oko Kragujevca

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, gradonačelnik Kragujevca, Nikola Dašić i direktor "Puteva Srbije", Zoran Drobnjak i pomoćnik ministra gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miroslav Alempijević obišli su radove na asfaltiranju obilaznice oko Kragujevca.

“Ko nije verovao sada može da vidi da radimo baš kao što smo obećali, brzo gradimo Severnu obilaznicu, koja je veoma važna za Kragujevac", rekao je ministar Goran Vesić nakon što je obišao radove na asfaltiranju i razgovarao sa radnicima.

“Od petlje Jovanovac do petlje Petrovac asfaltira se prvi kilometar, ali nastavljamo dalje i očekuje se da će ova deonica, dužine 5 km, biti u funkciji do sredine sledeće godine", dodao je Vesić.

Da bi obilaznica bila u pravoj funkciji neophodno je da se završe radovi sve do petlje Topola i, kako su ministra Vesića informisali gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak i predstavnici firme koja gradi obilaznicu "Srbija auto-put", plan je da do kraja sledeće godine prvih 11 kilometara obilaznice bude u funkciji.

Biće završeno 11 kilometara do petlje Topola, što će biti značajno za ljude koji dolaze iz tog dela Šumadije, a na taj način će do kraja naredne godine biti gotova polovina cele obilaznice od 22 kilometra, rekao je Vesić.

“Ovde se radi dobro, radi se sinhronizovano, grad Kragujevac pomaže i možemo da imamo do kraja sledeće godine završenih 11 kilometara, ne samo završenih već puštenih u rad. Želim da se zahvalim kompaniji Srbija autoput na odličnom poslu. Ugovor je stupio na snagu krajem prošle godine i imali su godinu dana za projektovanje i tri godine za izvodjenje a već posle devet meseci imamo prvi asfalt. U pitanju je jedna od najboljih domaćih kompanija", rekao je Vesić i dodao da to ima poseban značaj za Kragujevac jer se industrijska zona nalazi u prvih pet i po kilometara, pa će na taj način biti omogućen dolazak novih investitrora za Kragujevac - a to znači više radnih mesta i bolji život.

Kako je rečeno, kada je u pitanju Sobovica i izgradnja pruge ona se investira iz budžeta Republike Srbije. Zbog industrijske zone važno je da pruga bude završena, a i započet je i projekat rekonstrukcije pruge Kragujevac-Kraljevo koja će biti rekonstruisana za brzine od 120 kilometara na sat i to će doneti nove investicije.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je istakao da su sada svi mogli da se uvere kako se brzo radi Severna obilaznica i brza saobraćajnica koja Kraguejvac povezuje sa Čačkom i da je to strarteški važan put koji povezuje auto-put Beograd-Niš a s druge strane i priključak na Moravski koridor "Miloš Veliki".

Takođe, ova obilaznica će rasteretiti težak saobraćaj kroz grad, istakao je gradonačelnik Kragujevca i dodao da, s druge strane, ovakvi projekti investiciono otvaraju mnoge druge lokacije, pa će se Kragujevac drugačije i brže razvijati, ne samo finansijski već i sa strateškog aspekta.

Autor: Marija Radić