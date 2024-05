Vesić: Odlična saradnja sa kineskim kompanijama u izgradnji puteva i pruga, veliki prostor za dodatni razvoj

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas, uoči posete kineskog predsednika Si Đinpinga Beogradu, da Srbija i Kina odlično sarađuju u oblasti infrastrukture, budući da kineske kompanije rade na čak osam projekata u drumskom i nekoliko u železničkom saobraćaju, kao i na projektu "Čista Srbija".

Vesić je za Javni servis rekao i da postoji značajan prostor za unapređenje saradnje, posebno u domenu inovativnih rešenja za upravaljanje velikim saobraćajnim sistemima u Srbiji, ističući da je poseta kineskog predsednika velika diplomatska pobeda predsednika Vučića i naše zemlje.

Među osam projekata u drumskom saobraćaju naveo je deonicu auto-puta "Miloš Veliki" od Pakovraće do Požege, koja će biti završena ove godine, kao i deo od petlje Divci do Valjeva.

Kineski partneri grade i Dunavski koridor, ukupne dužine 68 kilometara, na kojem će prvih 35, a možda i 40 kilometara biti pušteno u saobraćaj u septembru ove godine, dok će kompletna brza saobraćajnica biti završena naredne godine, godnu i po dana pre roka, dodao je Vesić.

Takođe, projekti na kojima su angažovane kineske firme su i Fruškogorski koridor, dužine 47 kilometara, koji će biti završen 2026. godine, brza saobraćajnica Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, kao i brza saobraćajnica od Bačkog brega na granici sa Mađarskom, do Srpske Crnje na rumunsko-srpskoj granici.

Nabrojao je i dva projekta u Beogradu koja će biti realizovana uz pomoć kineskih firmi – gradski tunel od Karađorđeve ulice skoro do samog Pančevačkog mosta, kao i novi Savski most.

"Mi ćemo sa kineskom kompanijom CRBC nastaviti da gradimo autoput ka Crnoj Gori, od Požege do Boljara i to će biti prvi autoput koji će se graditi koncesijom, što znači da je kompletna investicija finansirana od strane kineskih partnera. Sa kineskim partnerima pregovaramo i oko brze saobraćajnice ’Karađorđe’, od autopta Beograd – Niš, do autoputa Miloš Veliki, kroz Šumadiju“, istakao je ministar.

Kada je reč o železničkom saobraćaju, najvažniji projekat je brza pruga Novi Sad – Subotica, na kojem se radovi odvijaju i brže od predviđene dinamike, kao i projekat Beogradskog metroa.

Vesić je istakao da će pruga od Novog Sada do Subotice biti završena više od godinu dana pre roka, odnosno do 30. jula, nakon čega sledi sertifikacija za standarde EU, koju će u avgustu izvršiti firma iz Holandije, da bi zatim Dojče ban obavio tehnički prijem pruge.

"U oktobru ćemo moći da krenemo sa probama na pruzi. Stanice i objekti pored pruge radiće se do novembra, kako bi krajem novembra ili početkom decembra bio uspostavljen redovan železnički saobraćaj između Beograda i Subotice. Između dva grada će se putovati 80 minuta, što će razviti taj deo Srbije", rekao je Vesić.

Dodao je da je Srbija kupila i pet kineskih brzih vozova, od kojih je prvi stigao u zemlju, kako bi bio otpremljen u Češku radi prilagođavanja standardima EU.

Vesić je podsetio da je još kada je postao ministar saobraćaja istakao da će posebnu pažnju posvetiti železnici, jer je to, ističe – budućnost Srbije.

"Podaci da će se od Beograda do Vrbasa putovati 53 minuta, a od Bačke Topole do Beograda 64 minuta, dovoljno govore koliko će ta pruga omogućiti dolazak investicija, razvoj lokalnog turizma i biznisa, veću mobilnosti stanovništava", rekao je Vesić i dodao da će mađarski partneri svoj deo pruge, od granice do Budimpešte završiti do kraja 2026. godine, pa će se između glavnih gradova Srbije i Mađarske putovati manje od tri sata.

Najavio je i gradnju brze pruge od Beograda ka Nišu, koja se finansira sredstvima Evropske unije, koja će se nastaviti ka Skoplju, Solunu i Atini.

"Već radimo od Niša 23 kilometra prema Brestovcu, a konkurisali smo za sredstva Evropske unije za obnovu pruge Brestovac – Preševo – Skoplje. Dalje će se graditi pruga od Skoplja do Soluna, pa će za nekoliko godina najduža brza pruga, duga čak 1.521 kilometar, spajati ceo Zapadni Balkan, od Budimpešte do Atine, a najvećim delom prolaziće kroz Srbiju“, istakao je Vesić i dodao da očekuje razgovore o gradnji pruge kroz Bugarsku prema Turskoj.

"Srbija će postati tranzitni saobraćajni centar Evrope i moći ćemo itekako da živimo od toga", podvukao je ministar.

Najavio je i obnovu 2.000 kilometara regionalnih pruga, među kojima su pruge Kraljevo – Stalać – Rudnica sa odvojkom za Novi Pazar, tri pruge u Banatu, deonica Ruma – Šabac, kao i nekoliko pruga na istoku Srbije. Takođe, rekao je i da uskoro treba da počne projektovanje pruge Kragujevac – Kraljevo – Čačak – Požega – Užice.

"U budućnosti ćemo još više napora uložiti u razvoj železnice, jer je to ekološki vid prevoza, znatno većeg kapaciteta". pojasnio je ministar.

Prostor za dalji razvoj saradnje sa Kinom itekako postoji, naveo je Vesić i ukazao da se to pre svega odnosi na prelazak na model visokokvalitetnog razvoja infrastrukture, što podrazumeva pametne auto-puteve, upravljanje transportmim sistemima, kao i u oblasti veštačke inteligencije, inovativnih rešenja, električnih automobila…

"Veliki je prostor za saradnju sa Kinom, kao i sa kompanijama iz drzgih zemalja, jer je Srbija otvorena za sve zemlje, jer je politika predsednika Aleksandra Vučića da u Srbiji rade svi koji mogu da doprinesu razvoju zemlje", rekao je ministar.

Vesić je istakao i da je poseta Si Đinpinga Beogradu velika diplomatska pobeda Srbije i dokaz ugleda predsednika Aleksandra Vučića, jer kineski predsednik za osam godina dolazi drugi put u Srbiju, što nije slučaj sa razvijenijim i većim zemljama.