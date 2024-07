Vesić: Nema suseda ka kojima gradimo toliko puteva i pruga kao prema BiH i Republici Srpskoj, kao njenom delu

Srbija ni prema jednom susedu ne gradi više auto-puteva, brzih saobraćajnica i pruga kao prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj kao njenom delu, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, sumirajući zvaničnu posetu Banjaluci.

Ministar Vesić sastao se juče u Banjaluci sa kolegama iz Republike Srpske, ministrom prostornog planiranja, građevinarstva i ekologije Bojanom Vipotnikom i ministrom saobraćaja i veza Nedeljkom Čubrilovićem.

„Ti sastanci su nastavak realizacija zaključaka Deklaracije usvojene na Svesrpskom saboru, u okviru koje Srbija i RS sinhronizuju svoje aktivnosti, i radimo na sprovođenju Sporazuma o specijalnim vezama na koji imamo pravo po Dejtonskom sporazumu, čiji je jedan od garanata i Srbija“, rekao je Vesić za TV Prvu.

Naveo je i da svuda u Republici Srpskoj, svi politički faktori, kao i građani, ističu koliku pomoć imaju od Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, lično.

„Nema opštine u Republici Srpskoj u kojoj Srbija njie uradila neki vrtić, školu, infrastrukturni objekat, zahvaljujući politici predsednika Vučića“, istakao je Vesić.Ministar je istakao da je u toku izgradnja jednog auto-puta, Beograd – Sarajevo, i dve brze saobraćajnice između Srbije i BiH, odnosno Republike Srpske.

„Gradimo brzu saobraćajnicu Šabac – Loznica, u dužini od 54 kilometra, koja će biti završena do kraja godine, a sledeće godine će se graditi deo Slepčević – Badovinci ka drugom graničnom prelazu. Bijeljinu ćemo staviti na mrežu naših brzih saobraćajnica, a to znači da će građanima Bijeljine, kada bude završen i Fruškogorski koridor, trebati samo oko sat vremena Beograda i Novog Sada. Zato i gradimo puteve“, istakao je Vesić.

Dodao je da se u okviru auto-puta Beograd – Sarajevo uveliko gradi deonica sa srpske strane Sremska Rača - Kuzmin, na kojoj je završeno 95 odsto mosta preko Save.

„Završeno je i više od 75 odsto nasipa i ako se turski izvođač bude držao dinamike i ako bude radio kako je obavezan ugovorom, mogu do završe do kraja godine“, napomenuo je Vesić.Naveo je da se očekuje da deonica u Republici Srpskoj, od Rače do Bijeljine, duga oko 20 kilometara bude završena do septembra 2025. godine.

„Od Bijeljine bi put trebalo da se nastavi ka Brčkom i Dobiju pa Banjaluci i naravno ka Sarajevu, što je naš plan“, istakao je ministar Vesić.

Dodao je da uskoro počinje i obova mosta Karakaj, kojem je neophodna rekonstrukcija zbog oštećenja zbog čega se deo teretnog saobraćaja prebacuje na most Šepak. Najavio je i izgradnju još dva mosta.

Podsetio je da se projektuje i auto-put Požega – Kotroman, koji će se graditi iz dva dela – prvih 30 kilometara do skretanja za Zlatibor i zatim preostalih 30 kilometara do Kotromana.

Vesić je naveo i da se završava projekat rekonstrukcije pruge od Šapca prema Loznici, što je deo pruge Beograd – Sarajevo, za koju dve zemlje zajednički pokušavaju da nađu sredstva sa EU.

Ministar je ukazao i da bi naredne građevinske sezone trebalo da sve bude spremno za početak izgradnje aerodroma u Trebinju.

Proces eksprorijacije će početi u septembru, za šta je Srbija izdvojila deo novca.

„Za eksproprijaciju je potrebno 10 miliona evra, za ceo još uvek ne znamo koliko bi mogao da vredi. Ministar Vipotnik me je obavestio da će oni biti spremni da do naredne građevinske sezone izdaju građevinsku dozovlu i skladu sa zakonima BiH. Aerodrom u Trebinju će potpuno promeniti taj deo Hercegovine, koji će postati mnogo atraktivniji za ulaganja“, poručio je ministar Vesić.

Preneo je da je sa ministrom Vipotnikom razgovarao o rešavanju probelam sa licencama, te da je dogovoreno formiranje radne grupe koja će se baviti time, kako bi pravna i fizička lica iz Republike Srpske mogla u Srbiji da se prijave i dobiju licence, onako kako mogu građani Srbije u Republici Srbiji.

„Politika Vlade Srbije je da se u našoj zemlji građani Republike Srpske tretiraju isto kao građani Srbije i naći ćemo rešenje za to i rešićemo jedan od problema kompanija sa licencama“, rekao je ministar.

Dodao je da će Srbija pomoći Republici Srpskoj u izradi Prostornog plana.

„Razmenjivaćemo podatke iz oblasti urbanizma i građevinarstva i zajednički ćemo raditi na urbanistićkom uređenjeu predela srednje i donje Drine, koja je za nas važna reka“, rekao je ministar Vesić.

Autor: P. J.