Vesić: Ove godine puštamo u saobraćaj oko 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica

U Srbiji ove godine treba da bude pušteno u saobraćaj 166,37 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je naveo da se u našoj zemlji trenutno gradi 642,97 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica i dodao da ne postoji država u Evropi u kojoj se gradi više autoputeva i brzih saobraćajnica u odnosu na broj stanovnika i površinu zemlje nego što se gradi u Srbiji.

“Po tome smo zemlja koja je najdinamičnija u Evropi”, rekao je Vesić gostujući u emisiji “Fokus” na televiziji B92.

Podsetio je da je prošle godine u saobraćaj pušteno više od 80 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica i da su Šabac i Kruševac kao dva velika grada priključeni na mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica što će omogućiti brzi razvoj tih krajeva, dolazak investitora i razvoj lokalnih biznisa.

Najavio je da će ove godine na mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica biti priključeni Loznica, Kraljevo, Trstenik, Valjevo, Požarevac.

Naveo je da će ove godine biti završeno 18 kilometara autoputa Kuzmin-Sremska Rača, kao i da će u oktobru biti pušteno u saobraćaj 19,5 kilometara autoputa Pakovraće-Požega.

Takodje, naveo je da će ove godine biti pušten u saobraćaj i prvi deo Dunavskog koridora koji će, kako je rekao, u potpunosti biti završen do kraja 2026. godine.

Ministar je rekao da će uskoro biti objavljen plan razvoja Srbije do 2027. godine i istakao da će se nastaviti sa izgradnjom mreže autoputeva i brzih saobraćajnica jer je to, istakao je, politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Gde god se izgrade put, brza pruga ili rekonstruišu postojeći tu dobijamo više investicija, nova radna mesta i veći životni standard”, rekao je Vesić.

On je, između ostalog, rekao da će do kraja ove godine biti završena brza pruga Beograd-Subotica dužine 108 kilometara, a da će vozovi njome početi da saobraćaju do marta najkasnije aprila sledeće godine jer će biti potrebno oko tri meseca za testiranje pruge.

“Između Beograda i Subotice će se stizati za sat i 10 minuta što će potpuno promeniti način života svih gradova koji se nalaze na toj brzoj pruzi”, rekao je Vesić.

Naveo je da se očekuje da će Mađarska u 2026. godini završiti svoj deo brze pruge, između Budimpešte i Subotice, čime ćemo imati brzu prugu od Beograda do Budimpešte, te da će putovanje između ta dva grada trajati manje od tri sata.

Vesić je rekao da će ove godine početi izgradnja brze pruge Beograd-Niš koja će, kako je naveo, kasnije biti nastavljena do Skoplja na osnovu memoranduma koji su potpisale vlade Srbije i Severne Makedonije.

“Povezaćemo jednog dana Skoplje, Niš, Beograd, Suboticu i Budimpeštu”, rekao je Vesić.

Između ostalog, ministar je naveo da se kreće sa rekonstrukcijom skoro 2.000 kilometara regionalnih pruga koje neće biti za brzine od 200 kilometara na sat, ali će vozovi njima saobraćati brzinom od 120 kilometara na sat.

“Srbija će se u narednih deset godina naći u centru mreže brzih pruga na Balkanu što jasno govori o tome koliko je značajna pozicija Srbije”, dodao je Vesić.

