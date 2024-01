Vesić: Ove godine počinje gradnja pruge od Zemun polje do budućeg Nacionalnog stadiona

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će, u okviru priprema za Ekspo 2027, ove godine početi izgradnja pruge od Zemun polja do budućeg Nacionalnog stadiona, duga 18 kilometara.

"Kada je reč o Ekspu, što se tiče mog Ministarstva, počećemo izgradnju pruge od Zemun polja do Nacionalnog stadiona, odnosno do budućeg sajma, aerodroma 'Nikola Tesla' i centra Surčina. Tom prugom će se ići brzinom 120 kilometara na sat i ona će biti deo buduće beogradske gradske železnice", rekao je Vesić za TV Hepi.

To će, već za nekoliko godina, omogućiti da građani iz Novog Sada vozom stignu do aerodroma, a kada bude završena brza pruga od Beograda do Niša, kojom će se između dva grada putovati 100 minuta, i iz Niša će se železnicom moći do "Nikole Tesle", dodao je Vesić.

Ponovio je da će tokom ove godine biti završena izgradnja 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica.

- To su dve deonice Moravskog koridora - od Preljine do Kraljeva i od Kruševca do Trstenika, brza saobraćajnica Šabac - Loznica, deonica Dunavskog koridora do Požarevca, kao i deonica od petlje Divci do Valjeva, sa auto-puta "Miloš Veliki", te 19,5 kilometara auto-puta od Pakovraće do Požege i 18 kilometara autoputa od Sremske Rače do Kuzmina. Uz to, do kraja 2024. biće završeno još 108 kiloemtara brze pruge, od Novog Sada do Subotice, čime će broj kilometara brzih pruga biti čak 183 - dodao je Vesić.

Ministar je naveo da se Srbija uveliko saobraćajno umrežava sa susedima, sa Mađarskom - brzom prugom i brzom saobraćajnicom "Osmeh Srbije", koja će biti veza i sa Rumunijom, sa kojom će Srbija biti povezana i prugom Beograd - Vršac - rumunska granica, za brzinu od 120 kilometara na sat.

Ka Mađarskoj vodi i regionalna pruga Subotica - Segedin, koja je nedavno ponovo u funkciji, a gradiće se pruga Subotica - Baja, a biće završen i "Y" krak na auto-putu do Kelebije.

Vesić je nabrojao da se obnavlja pruga Niš - Dimitrovgrad, koja je veza sa Bugarskom, ka kojoj će ići još jedan pravac od Zaječara prema Vidinu.

"Umrežavamo se sa BiH, putevima i prugom. Počinjemo od Požege da gradimo put do Kotromana, ka Višegradu, prvo do Čajetine. Obnovićemo i prugu Beograd - Sarajevo. Rekonstruisaćemo prugu Valjevo - Vrbnica, što je deo pruge Beograd-Bar, a ka Crnoj Gori vodiće i nastavak auto-puta od Požege. Sa Severnom Makedonijom, imaćemo i brzu prugu, jer ćemo posle Niša nastaviti prugu do Skoplja", rekao je ministar.

On je istakao da se izgradnjom infrastrukture poboljšava kvalitet života ljudi, jer svaki put i pruga znače nove investicije, fabrike, radna mesta, razvoj lokalnog biznisa, turizma - odnosno veću moblinost i izbor boljeg posla, pa i veće plate i viši živnotni standard.

"Razvićemo našu zemlju i važno je što je predsednik Aleksandar Vučić stavio akcenat na izgradnju infrastrukturu, jer je to osnoa našeg razvoja", rekao je ministar Vesić.

