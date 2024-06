Vesić: Ekspo je uvod u Srbiju 21. veka

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da je specijlanizovana isložba Ekspo 2027. godine, mnogo više od sajma i predstavlja uvod u Srbiju 21. veka.

Vesić je upozorio i da se sve pretnje po život predsednika Srbije Aleksandra Vučića moraju shvatiti ozbiljno.

„Život predsednika Vučića i cele njegove porodice ugrožen je od trenutka kada je objavio rat kriminalu i korupciji. Tada su mu nacrtali su metu na čelu i od tada traje hajka na njega. Kako to izgleda možete da vidite iz transkripta koji se objavljuju a iz kojih se vidi kako jedan od vođa najvećeg kriminalnog klana Balkana upravo targetira Vučića i traži njegovo ubistvo“, rekao je Vesić.

Dodao je da kao neko ko je bio blizak saradnik ubijenog premijera Zorana Đinđića, veoma dobro zna da se svaka pretnja predsedniku Republike mora shvatiti ozbiljno.

„Zato bi svi, nadležne državne institucije, ali i celokupna javnost, trebalo ozbiljno da shvate da je život predsednika Vučića ugrožen“, ukazao je Vesić.

Na pitanje šta će Ekspo 2027. konkretno doneti Srbiji, kaže da to nije samo svetska izložba, već kapitalni projekat razvoja zemlje, koji će istinski promeniti lice Srbije i obezbediti skok u budućnost u kojoj će zemlja biti razvijena i prosperitetna, drugačijeg imidža u svetu.

„Srbija će 2027. godine postati poslovni centar sveta. Ekspo nisu samo novi Sajam, Nacionalni stadion, rezidencijalni kompleks, tematski, vodeni parkovi, pruga od Zemun Polja do Surčina. Ekspo je i metro, brze pruge, novi putevi, nove fabrike. Ekspo je uvod u Srbiju 21. veka“, poručio je Vesić.

Kada je reč o iskopavanju litijuma, ministar je rekao da će se o tome dijalog voditi u parlamentu, na ekspertskom nivou, u Srbiji ali i u Evropi kojoj Srbija pripada.

„Do sada nismo imali dijalog već plasiranje u javnost laži od strane ’ekoloških talibana’, političkih eksperata i opozicionih stranaka. Kao i posle strašnog ubistva u Ribnikaru kada je deo opozcije pokušao da iskoristi tragediju da bi se dočepali vlasti a nisu ih interesovale ni žrtve a ni njhove porodice tako i sada ove ekološke talibane ne interesuje kako će da se razvija zapadna Srbija, da li će biti fabrika, novih puteva i boljih plata. Njih ne interesuju ljudi koji žive u Nedeljicama. Njima je važno da i ovu situaciju koriste da ratuju sa Vučićem“, uveren je Vesić.

Dodaje da je litijum je strateška mineralna sirovina koja je sve traženija u EU i svetu.

„To pitanje neće se rešavati preko noći. Životna sredina biće sačuvana, po najvišim evropskim standardima, ali oblasti Jadra i Rađevine, odnosno loznički kraj i cela zapadna Srbija mogu da dožive razvoj o kojem nismo mogli ni da sanjamo, sa minimalnim platama od oko 1.000 evra. Zato će Srbija rešavati odgovorno ovo pitanje u interesu svojih građanki i građanima, u interesu Srbije, u interesu našeg razvoja i očuvanja životne sredine. Čućemo svako mišljenje, ali odluke će donositi Vlada koja je za to dobila poverenje građanki i građana“, jasan je Vesić.

Na pitanje kako sarađuje sa novim premijerom Milošem Vučevićem, Vesić je podsetio da je sa njim sjajno sarađivao dok je bio gradonačelnik Novog Sada, kao i dok je bio ministar odbrane.

„Vučević je obrazovan čovek i patriota a istovremeno operativan, praktičan i okrenut ka rešavanju problema. Miloš ima još jednu osobinu, retku u današnje vreme, a to je da ume da sasluša ljude. Ponosan sam na priliku da sarađujemo zajedno“, kazao je Vesić.

Dodao je da među ministrima, najbolje sarađuje sa ministarkom privrede Andrijanom Mesarević.

„Radili smo zajedno na infrastrukturnim projektima u Novom Sadu i Vojvodini i ona je jedna od najoperativnijih ljudi koje poznajem. Zaslužila je šansu koju je dobila. Drago mi je što se u Vladu vratio Zoran Lončar. Kada je birana vlada rekao sam mu da je on doživeo kao i ja da tek kada odete sa neke funkcije čak i oni koji su vas napadali shvate koliko ste uradili i počnu to da cene“, primetio je Vesić.

Govoreći o razvoju događaja među opozicionim strankama, navodi da je srpska opozicija najprivilegovanija na svetu, jer je imala izbore maltene svake godine, pa konstatuje nema vlade na planeti koja je svaki put kada opozicija poželela - izlazila na birališta.

„Na izborima su dobili ništa jer su građankama i građanima ponudili ništa. Kao u stripu Alan Ford kada jedan od junaka kaže “Mi ništa ne obećavamo i svoja obećanja ispunjavamo”“, primetio je Vesić.

Dodao je da u junskoj i decembarskoj kampanji nisam od opozicije čuo nijedan predlog ili plan šta nameravaju da urade, koliko bi kilometara auto-puteva ili brzih pruga uradili, koliko bi bolnica ili škola izgradili ili koliko bi radnih mesta otvorili.

„Čak i oni znaju da to mogu samo Aleksandar Vučić i SNS. Građanima su ponudili samo mržnju prema Vučiću i rušenje svega što je vlast izgradila kao i zaustavljanje razvojnih projekat. Posle decembarskih izbora, kako bi opravdali svoj izborni poraz, obilazili su Evropu i za svoju zemlju i za naše ljude tražili su sankcije I zaustavljanje svih projekata Evropske unije u Srbiji!? Zato su na izborima u junu kažnjeni od strane birača i doživeli su fijasko, i oni koji su izašli na izbore kao i oni koji u strahu od poraza nisu smeli da izadju“, naveo je Vesić.

Kada je reč o putevima, ministar Vesić je istakao da je Srbija u poslednjih 10 godina uradila mnogo na izgradnji infrastrukture, pre svega saobraćajne koja je važna za privredni razvoj zemlje jer utiče na dolazak fabrika i otvaranje radnih mesta, a samim tim i povećanje životnog standarda, kao i na razvoj lokalnih biznisa i turizma.

Ponavlja da do 2027. godine biti izgrađeno 487 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, od čega će 166 kilometara biti završeno ove godine.

Tu spadaju dve deonice Moravskog koridora dužine 46 kilometara - jedna od Koševa do Trstenika i druga od Preljine do petlje Adrani, kao i brza saobraćajnica Šabac - Loznica dužine skoro 54 kilometara koja će omogućiti da se od Loznice do Beograda stiže za sedamdeset minuta. Osim toga, gradi se i brza saobraćajnica Ivеrak - Lajkovac koja će biti gotova vеć u sеptеmbru, najkasnije oktobru, čime će i Valjevo biti povezano na mrežu auto-putеva i brzih saobraćajnica.

Do kraja godine biće puštena u saobraćaj deonica auto-puta Pakovraće - Požega, dužine 19,5 kilometara, osim tunela Munjino brdo koji će biti završen do sredine sledeće godine.

„Gradimo deonicu Kuzmin - Sremska Rača gde će most preko Save biti pušten već na jesen i to je jedan od projekata gde smo nezadovoljni kojim se tempom izvode radovi. Fruškogorski koridor biće završen do septembra 2026. godine, Dunavski koridor završavamo do septembra naredne godine a počeli smo izgradnju brzu saobraćajnicu “Osmeh Srbije” koja počinje od Bačkog brega, a završava u Srpskoj Crnji I auto-put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad… Sve to je samo deo onoga što radimo u nameri da saobraćajno povežemo i ravnomerno razvijamo sve delove naše zemlje što je jedan od ciljeva politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vlade, a najbolji pokazatelj da u tome uspevamo upravo su kilometri novih i rekonstruisanih puteva“, naveo je Vesić.

Ponovio je da će se od naredne godine putarina naplaćivati, osim na auto-putevima i na brzim saobraćajnicama, na kojima neće biti naplatnih rampi, dok će cena biti niža nego na auto-putevima.

„Takođe, na najvažnijim magistralnim putevima putarina će se naplaćivati za šlepere čije je osovinsko opterećenje preko 7,5 tona, a za naplatu te putarine koristiće se veoma uspešan sistem iz Madjarske. Šleperima će se putarina naplaćivati preko portala, a u asfaltu će se meriti osovinsko operećenje, kako bi se izbeglo pretovarivanje šlepera što dodatno uništava naše puteve“, rekao je ministar Vesić.

Autor: Iva Besarabić