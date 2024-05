Vesić: Ulažemo u Niš i rešavamo decenijske probleme građana

Radovi na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša, koja će biti duga 230 kilometara, počeće krajem ove ili početkom sledeće godine, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture Goran Vesić.

Naveo je da će se prvo raditi druga i treća deonica te pruge koja će se, kako kaže, raditi drugačije nego pruga Novi Sad-Subotica jer neće biti potpunog zaustavljanja saobraćaja već se raditi u “prozorima” kao što se sada radi pruga Niš-Dimitovgrad gde se tri dana radi, pa tri dana ide saobraćaj.

Vesić je, gostujući na televiziji Hepi, rekao da je za prugu od Beograda do Niša Evropska unija dala 610 miliona evra granta, a da je ukupna vrednost radova dve milijarde i 750 miliona evra.

Naveo je da se već radi 23 kilometara pruge Niš-Brestovac, a da smo zajedno sa Vladom Severne Makedonije kod EU konkurisali za sredstva od Brestovca do Preševa i od Preševa do Skoplja.

“Mi do Preševa, a oni odatle do Skoplja. Naš deo je 135 kilometara i kada to budemo uradili, pošto ćemo do kraja ove godine pustiti u saobraćaj brzu prugu do Subotice, a Mađari kasnije svoj deo do Budimpešte, onda ćemo moći da imamo prugu od Budimpešte do Skoplja”, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da već u junu ove godine počinje da se gradi železnička obilaznica oko Niša.

“Mi smo već izabrali izvođača, sproveli tender i čekamo saglasnost Evropske investicione banke. Očekujem da je možemo dobiti ove ili sledeće nedelje i čim budemo dobili saglasnot počinju radovi na izgradnji ove obilaznice”, rekao je Vesić.

Naveo je da je to najveći problem koje Nišlije imaju jer se decenijama priča po tome kako voz ide kroz grad i da treba napraviti obilazicu.

“Jedini je to uspeo da uradi Aleksandar Vučić i to građanke i građani Niša treba da znaju”, rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da se sa Bugarskom pregovara o brzoj pruzi od Niša prema Sofiji, kao i od Sofije prema Istanbulu, te istakao da će se Niš naći na čvorištu brze pruge koja ide od Budimpešte do Atine jer je sa Grcima već dogovoreno da se i oni uključe u projekat.

“To je za Niš posebno značajno”, podvukao je Vesić.

Vesić, koji je i član Predsedništva SNS, ukazao je na to da je opozicioni kandidat za gradonačelnika Niša tražio u Strazburu da se Srbiji ukinu pristupni fondovi EU.

To, rekao je Vesić, znači da je onaj ko želi da bude gradonačelnik Niša tražio da se ne gradi pruga Beograd-Niš pošto se ona radi od para EU, da se ne radi obilaznica oko Niša za koju smo takođe dobili grant EU, da se ne rade pruga Niš-Brestovac i pruga do Skoplja i da se zaustavi rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad jer su to, dodao je Vesić, projekti koje radimo zajedno sa EU.

“Da građanke i građani Niša razumeju ko se kandidovao za gradonačelnika i kakva osoba misli da treba da vodi Niš. Čovek traži da se ukinu fondovi, da se ne izgradi brza pruga. To je njihova politika – da se zaustavi izgradnja brze pruge, obilaznice oko Niša, da se sruši novi terminal na aerodromu ‘Konstantin Veliki’ koji sada završavamo i koji će proraditi 1. jula. To su tražili i to je njihov uspeh, a naš uspeh je da se izgradi pruga, da proradi novi terminal i da se u Niš dovede ne deset fabrika, koliko ih je doveo predsednik Vučić, nego još deset”, zaključio je Vesić.