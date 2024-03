Vesić: Izgradnja Moravskog koridora teče po planu, ove godine novih 50 kilometara (FOTO)

Izgradnja Moravskog koridora ubrzano se nastavlja, a ove godine bi trebalo da bude završeno novih 50 kilometara tog autoputa čija će izgradnja, kako se očekuje, u potpunosti biti okončana sledeće godine, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrstrukture Goran Vesić.

- Na taj način će 500.000 ljudi koji žive u Kruševcu, Kraljevu, Trsteniku, Vrnjačkoj banji i svim drugim okolnim mestima konačno biti povezani autoputem i brzim saobraćajnicama sa ostalim gradovima u Srbiji - rekao je Vesić prilikom obilaska radova na deonici od Koševa prema Trsteniku što je jedna od dve deonice Moravskog koridora koja, prema planu, treba da puštena u saobraćaj ove godine.

Vesić je precizirao da je završeno 27,83 kilometara od Pojata do Koševa i da ostaje da se završe radovi na deonici do Trstenika dužine skoro 20 kilometara koji, kako kaže, napreduju veoma dobro.

- Ovde je urađeno 94 odsto nasipa i više od 80 odsto objekata - rekao je Vesić.

Ostaje da se pusti 30 kilometara od Preljine prema Adranima gde je, prema njegovim rečima, situacija nešto malo slabija, ali će i ta deonica biti završena do kraja godine.

- Plan je da ove godine završimo novih 50 kilometara Moravskog koridora što znači da ostaje da se tokom sledeće godine, kada je planirano da taj autoput bude završen, spoje Trstenik i Adrane - rekao je Vesić.

Naveo je da izgradnja Moravskog koridora znači više investicija, razvoj turizma i lokalnih biznisa i pravu decentralizaciju Srbije koja, kako je dodao, nastaje onda kada se urade put, pruga i kada se svi gradovi saobraćajno povežu tako da ljudi mogu da budu mobilni i da se investira.

Vesić je, između ostalog, naveo da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture završava projekat rekonstrukcije pruge Stalać-Kruševac-Kraljevo-Rudnica.

- Radimo i na projektu rekonstrukcije pruge Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Požega prema Užicu tako da će i ta pruga u nekom narednom periodu biti rekonstruisana - rekao je Vesić.

Naveo je da ove godine, prema utvrđenom planu, treba da bude završeno oko 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, a do 2027. skoro 480 kilometara čime će, kako je istakao, Srbija dosta uložiti u svoju saobraćajnu infrastrukturu.

Vesić je podvukao da radovi na Moravskom koridoru teku po planu i dodao da se problemi koji se jave rešavaju, te da je siguran će biti ispunjeni zadati ciljevi za ovu i sledeću godinu.

Radove na Moravskom koridoru obišao je i direktor JP "Koridori Srbije” Aleksandar Antić koji je zahvalio Vladi Srbije i ministru Vesiću na ogromnoj podršci koju daje realizaciji ovog i ostalih projekata u našoj zemlji.

- Ciljevi su veoma ambiciozni. Zadaci koji su pred nama veoma su kompleksni, ali mi radimo veoma posvećeno kako bi to realizovali - istakao je Antić.

Naveo je da trenutno na gradilištu, duž čitave trase, radi više od 3.700 radnika sa preko 1.500 jedinica mehanizacije.

- U ovom trenutku najintenzivniji radovi su od Koševa prema Trsteniku gde izvodimo sve kategorije radova, od završetka nasipa preko radova na svim objektima, a u jednom delu trase radimo i gornje slojeve kolovozne konstrukcije - rekao je Antić.

Naveo je da je dinamika izvođenja radova dobra i obećao da će možda i pre roka biti završena deonica od Kruševca do Trstenika.

- Kada je u pitanju drugi deo trase, tu imamo određenih problema. Radimo na njihovom rešavanju, ali smo do sada i tamo puno toga uradili. Od Adrana do Preljine, odnosno od Kraljeva do Čačka, kada je reč o nasipu, uradili smo oko 97 odsto radova. Kada su u pitanju objekti tu smo na preko 50 odsto, dok smo na hidrotehničkom uređenju Zapadne Morave završili 22 odsto radova - rekao je Antić.