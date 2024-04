Počela izgradnja marine u Velikom Gradištu! Vesić: Prava decentralizacija se desi kada napravite puteve, mostove, pruge i kada sve ljude povežemo na taj način jer to znači da su ljudi mobilni (FOTO)

U Velikom Gradištu danas je počela izgradnja marine, a tom prilikom ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da će radovi biti završeni u aprilu sledeće godine i da će to biti prva registrovana marina u Srbiji.

U izgradnju marine ukupno će biti uloženo 3,8 miliona evra od čega u prvoj fazi 2,5 miliona evra.

Vesić je naveo da Srbija ima dve međunarodne i jednu međudržavnu reku i dodao da je trebalo mnogo ranije i mnogo više da koristimo naše reke ne samo za turizam, već generalno za privredu.

Naveo je da će marina u Velikom Gradištu biti završena u aprilu sledeće godine i dodao da u međuvremenu počinje da se radi marina u Golupcu, kao i da će se raditi marine u Smederevu, Kladovu i Somboru.

- To jasno govori o tome da je naša strategija da više ulažemo u nautički turizam i u same reke - rekao je Vesić i dodao da su, kada je u pitanju na primer reka Sava, urađeni međunarodni pristani u Sremskoj Mitrovici i Šapcu, a da će se raditi i kod tvrđave Ram.

Vesić je naveo da je prošle godine bilo 183.000 turista koji su u Srbiju došli kruzerom što je 35 odsto više u odnosu na pretprošlu godinu, a da će ih ove godine biti više, te da je to dobro za razvoj naše zemlje.

Vesić je naveo da će u septembru sledeće godine, skoro godinu i po dana pre roka, biti završena izgradnja brze saobraćajnice čime će biti povezani i Golubac i Veliko Gradište sa Požarevcem.

- Takođe, radimo na tome da počnemo sa projektovanjem novog mosta kod tvrđave Ram, jer nam trebaju mostovi preko Dunava. To će imati poseban značaj kad budemo uradili autoput Beograd-Vršac-Temišvar jer će to omogućiti da se južni Banat bliže poveže i da ljudi iz Rumunije lakše dođu preko tog mosta do Rama i ovog dela Srbije - rekao je Vesić.

Istakao je da će se deo Srbije koji je danas obišao razviti i postati veoma atraktivan.

- Prava decentralizacija se desi kada napravite puteve, mostove, pruge i kada sve ljude povežemo na taj način jer to znači da su ljudi mobilni i da mogu da rade jer tamo gde imate put i prugu tu dolaze nova radna mesta. I marina, kao i fabrika kreiraju nova radna mesta i tu ljudi mogu da ostanu i pristojno žive od svog rada - rekao je Vesić.

Naveo je da nema nijedne vlasti koja nije pričala o decentralizaciji, ali da je prava decentralizacija kada se na ovaj način povežu svi delovi Srbije.

- Sve drugo je lepa želja, verovatno iz dobrih namera, ali se ne dešava, a sada se dešava prava i suštinska decentralizacija u Srbiji - naglasio je Vesić.

Zahvalio je Ministarstvu turizma i omladine i rekao da je izgradnja marine u Velikom Gradištu dokaz kako dva ministarstva i opština mogu da rade zajedno i onako kako treba.

- Tamo gde radimo brzu saobraćajnicu, sada ulažemo u turističke kapacitete jer to znači da će ovde biti kreirana nova radna mesta, da će ljudi moći pristojno da žive od svog rada, dobro da zarađuju i da će čitava ova obala, uz Srebrno jezero, biti još atraktivnija za turiste. To je posao nas, kao države - da obezbedimo da se svaki deo Srbije ravnomerno razvija - rekao je Vesić.

Između ostalog, naveo je da će brza saobraćajnica, kada bude završena do Golupca, biti nastavljena dalje duž Dunava, a da će posle ići na deo istočne Srbije.

- Osim toga, u julu ili avgustu počećemo da vadimo nemačku flotu koja otežava plovidbu ovim delom Dunava. Izvadićemo prvi brod, ono što su Nemci ostavili kada su potopili celu flotu 1944. godine da bi usporili dolazak flote Crvene armije - rekao je Vesić i dodao da smo sredstva za to dobili od Evropske unije.

Naveo je da je sve više projekata na rekama i dodao da reke treba da iskoristimo, te izrazio nadu da će doći dan kada će biti obnovljena i turistička linija Beograd-Kladovo.

Državni skeretar u Ministarstvu turizma i omladine Uroš Kandić rekao je da će Veliko Gradište, kada marina bude izgrađena, nesumnjivo postati turistički centar Donjeg Podunavlja.

- Osim toga što ćemo ovde imati marinu, imaćemo i pristanište kod Ramske tvrđave. Takođe, u toku je izgradnja biciklističkih staza najpre od Rama do Zatonja koja će biti gotova do kraja maja, a u narednoj fazi ćemo raditi i od Srebrnog jezera do Vinaca - rekao je Kandić.

On je, između ostalog, istakao da je izgradnja marine u Velikom Gradištu velika stvar i za nautičku infrastrukturu u Srbiji jer, kako je rekao, svake godine beležimo rast nautičkih turista.

Direktor Agencije za upravljanje lukama Vuk Perović istakao je da su marine važan segment vodnog putničkog saobraćaja i da predstavljaju A klasu nautičkog turizma.

- Ovo je prva investicija u marine u Srbiji, nakon više decenija, i to u okviru kapitalnog projekta "Zaplovi Srbijom". Podsetio bih da je u toku izgradnja međunarodnog putničkog pristaništa u Ramu, koje ćemo otvoriti ove godine. Marina i putničko pristanište će visoko pozicionirati Veliko Gradište kao nautičku destinaciju - kazao je Perović.

Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić rekao je da mu je danas “srce puno” zbog izgradnje marine u toj opštini koja će, dodao je, biti najsavremenija marina u Srbiji.

- To je za nas veoma značajno - rekao je Milić i zahvalio ministru Vesiću, Ministarstvu turizma i omladine, vladi i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Između ostalog, Milić je rekao da izgradnja marine pokazuje kako se Srbija razvnomerno razvija i izrazio nadu da će marina raditi punim kapacitetom, te da će se pokazati da je veoma važna za razvoj turizma u tom kraju.