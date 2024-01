Vesić: Ove godine počinje izgradnja autoputa od Požege prema Crnoj Gori

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas da će ove godine početi izgradnja autoputa od Požege prema Crnoj Gori, a da se očekuje da će tokom februara biti ugovorena izgradnja prvog dela autoputa od Požege do Kotromana čime će Užice i Čajetina biti priključeni na mrežu autoputeva.

Vesić je, gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić , rekao da će ove godine biti raspisani i prvi tenderi za izgradnju brze pruge između Beograda i Niša, čija će ukupna dužina biti 230 kilometara.

Kako je dodao, kada ta pruga bude završena, putovanje vozom između ova dva grada trajaće sto minuta.

Veisić je naveo da će se kasnije raditi brza pruga prema Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, ali i podsetio da je u toku izgradnja brze pruge od Novog Sada do Subotice.

Naveo da je završeno 74 odsto radova na toj pruzi koja će biti duga 108 kilometara i koja će, kao što je i obećao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, biti završena do kraja ove godine.

Nakon toga, pojasnio je Vesić, potrebno je oko tri meseca za testiranje pruge tako da će, kako je rekao, vozovi njome početi da saobraćaju u martu naredne godine.

Dodao je da se očekuje da će Mađarska 2026. godine završiti svoj deo brze pruge do Budimpešte, te da bi najkasnije početkom 2027. godine trebalo da bude puštena u saobraćaj ta pruga kojom će se od Beograda do Budimpešte stizati za nešto manje od tri sata.

Vesić je rekao da je program razvoja Srbije do 2027. godine, koji je nedavno predstavio predsednik Vučić, ambiciozan, ali realan.

Naveo je da taj program podrazumeva da do kraja 2027. godine prosečna plata u Srbiji bude 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra, da bruto društveni proizvod bude oko 92 milijarde evra sa mogućnošću da dostigne sto milijardi evra, kao i izgradnju 487 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica od čega će samo ove godine biti izgrađeno i pušteno u saobraćaj 166 kilometara.

Vesić je naveo da će, između ostalog, kompletno biti završeni Moravski koridor, Dunavski koridor i Fruškogorski koridor sa tunelom Iriški venac i tri mosta u Novom Sadu.

Takođe, naveo je da će biti završeno i prvih 24 kilometara autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, odnosno deonica od Beograda do Kovačice, kao i 50 kilometara brze saobraćajnice “Smajli Vojvodine”, od Bačkog Brega do Kljajićeva i od Srbobrana do Vrbasa.

