Vesić: U narednom periodu potpisivanje ugovora za izgradnju četiri nove saobraćajnice

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je danas da će u narednom periodu, kako je i predsednik Aleksandar Vučić najavio, biti potpisani ugovori za izgradnju nove četiri saobraćajnice – deonice auto-puta od Požege prema Boljaru ka Crnoj Gori, od Požege prema Kotromanu i BiH, i novog auto-puta Karađorđe, kroz Šumadiju kao i brze saobraćajnice Kraljevo - Novi Pazar.

"Od Požege nastavljamo da gradimo auto-put ka Kotromanu, Višegradu, u dve faze. Prva deonica biće dužine 31 kilometar do Sušice, kod skretanja za Zlatibor, što je i najopterćeniji put, kojim dnevno prođe 14.000 vozila. Tako da ćemo povezati Užice i Zlatibor na mrežu auto-puteva“, rekao je Vesić za TV Prvu.

Od Požege se nastavlja i gradnja auto-puta ka Crnoj Gori, budući da je već potpisan ugovor za deonicu do Duge poljane, a biće potpisan i nastavak do Boljara, dodao je ministar.

"Potpisaćemo i ugovor za prvu polovinu brze saobraćajnice Karađorđe, kroz Šumadiju, što će doprineti razvoju centralnog dela zemlje, privrednom i turističkom. Do 2026. godine završićemo 78 kilometara od Malog Požarevca, preko Mladenovca, Aranđelovca, Orašca do Lazarevca. Nakon toga gradićemo drugi deo, prema Rači, Topoli i Kragujevcu. Tada će i obilaznica oko Kragujevca biti završena, i biće nastavljena do Mrčajevaca, u dužini od 36 kilometara“, istakao je Vesić.

Rekao je da će brzom saobraćajnicom biti povezan Novi Pazar sa Kraljevom kao i da je predsdnik Vučić osim ove saobraćajnice tražio da se izgradi pruga do Novog Pazara u okviru planirane rekonstrukcije pruge Stalać - Kraljevo - Rudnica.

Ponovio je da će samo u ovoj godini biti završena izgradnja novih 166 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, u 2025. – 68,2 kilometra, a u 2026. – čak 258 kilometara.

"U ovoj godini, završićemo 54 kilometara od Šapca do Loznica, kao i 46 kilometara Moravskog koridora – od Preljine do Kraljeva i od Kruševca do Trstenika. Biće završeno i 23 kilometra Dunavskog koridora, do Požarevca. U oktobru će biti okončani radovi na deonici Pakovraća – Požega, dugoj 19,5 kilometara. Takođe, završićemo i deo od 5,8 kilometara od Divaca do Valjeva, kao i 18 kilometara deonice Kuzmin – Sremska Rača, sa mostom preko Save, na budućem autoputu ka Sarajevu“, nabrojao je Vesić.

Takođe, tokom 2026. godine biće kompletno završen Moravski koridor, kao i celu brzu saobraćajnicu do Loznice, sa odvojkom Slepčević – Badovinci.

U junu 2026. biće završen i Fruškogorski koridor, sa tri mosta u Novom Sadu, kao i Dunavski koridor, do Velikog Gradišta i Golupca, a na brzoj saobraćajnici od Beograda do Zrenjanina, biće završena deonica do Kovačice, dok će na’Osmehu Srbije’ biti završeno ukupno 50 kilometara - od Bačkog brega do Kljajićeva i od Srbobrana do Vrbasa. Do 2026. počeće i izgradnja brze saobraćajnice Kraljevo – Novi Pazar, dodao je Vesić.

"Sve ovo pokazuje koliko će Srbija dobiti brzih saobraćajnica i auto-puteva i koliko se Srbija razvija. Od vremena SFRJ do 2012. godine bilo je izgrađeno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, dok je od 1012. do danas izgrađeno i u saobraćaj pušteno - 468 kilometara. Do 2027. imaćemo još 487 kilometara, a planiramo još čak 900 kilometara brzih saobraćajnica“, naglasio je minsitar saobraćaja.

Kada je reč o železnici, Vesić je podsetio da će do kraja godine biti završena deonica brze pruge od Novog Sada do Subotice, duga 108 kilometara.

Dodao je da sledi raspisivanje tendera za nadzor na projektu brze pruge Beograd – Niš, u okviru kojeg će u maju biti raspisan tender za izgradnju druge i treće deonice, a u decembru i za izgradnju prve deonice.

"Brza pruga Beograd – Niš, biće duga 230 kilometara, vredna 2,7 milijarde evra, od čega je 610 miliona evra grant EU. Brzom prugom od Beograda do Niša putovaće se 111 minuta, što je sada nemoguće“, rekao je Vesić i dodao da je u toku obnova pruge Niš – Dimitrovgrad za brzine od 120 kilometara, kao i Niš – Brestovac, sa obilaznicom oko Niša.

Najavio je i rekonstrukciju 2.000 kilometara regionalnih pruga, od čega je najhitnija deonica Valjevo – Vrbnica, na pruzi Beograd – Bar, jer je u najtežem stanju.

Biće obnovljena i pruga Stalać – Kraljevo – Rudnica, sa odvojkom ka Novom Pazaru, koji će prvi put imati prugu, a sledi i obnova 400 kilometara pruge u Vojvodini. Nakon završetka pruge do Niša, nastaviće se gradnja ka Preševu i Skoplju.

"Vizija predsednika Aleksandra Vučića je da Srbija 2027. bude infrastrukturno izgrađena, saobraćajno povezana, u kojoj će prosečna plata biti 1.400 evra, a penzija i minimalna zarada 650 evra. To je Srbija budućnosti u kojoj građani pristojno žive od dvog rada, Srbija koja se razvija“, poručio je Vesić.

