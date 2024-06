Vesić: Brza saobraćajnica Šabac -Loznica do kraja godine, od Beograda do Loznice za sedamdeset minuta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Šabac – Loznica dužine skoro 54 kilometara i naveo da je to, prema planu koji je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jedna od saobraćajnica koja će biti završena do kraja ove godine.

Vesić je rekao da ova saobraćajnica pokazuje koliko se ravnomerno razvija svaki deo naše zemlje i podsetio da je prošle godine završen auto-put od Rume do Šapca čime je Šabac povezan na mrežu auto-puteva, te da sada sve građanke i građani tog mesta vide koliko je to značajno za njihov život i koliko se taj kraj promenio.

“Sada nastavljamo do Loznice i ono što je važno to je da će ova brza saobraćajnica, kada bude završena, potpuno promeniti život ljudi u ovom kraju”, rekao je Vesić i dodao da će se od Loznice do Beograda stizati za sedamedeset minuta dok će se, kada 2026. godine bude završen Fruškogorski koridor, od Loznice do Novog Sada stizati za oko sat vremena.

Vesić je rekao da će na taj način Srem biti povezan sa zapadnom Srbijom i Podrinje sa Beogradom.

Ministar je pomenuo i brzu saobraćajnicu Slepčević-Badovinci koja, kako kaže, neće biti gotova do kraja ove godine, ali će, kada bude završena sa još jednim mostom kod Pavlovića ćuprije, omogućiti bolju vezu sa Semberijom odnosno Bijeljinom i tim delom Republike Srpske.

To će, dodao je, značiti više investicija, bolji život i mobilnost stanovništva jer će moći da žive u jednom, a rade u drugom mestu, više investicija što znači više radnih mesta, a samim tim i viši životni standard, kao i razvoj lokalnih biznisa i turizma.

“Omogućiće da ljudi ostanu ovde gde su i to je najvažnija stvar koja se događa u poslednjih deset godina - izgradnja saobraćajne infrastrukture koja je osnova privrednog razvoja Srbije”, rekao je Vesić.

Naveo je ćemo, prema sadašnjim pokazateljima, ove godine imati više investicija nego prošle godine koju smo, dodao je, završili sa 4,4 milijarde evra investicija.

“Imamo porast kada je u pitanju građevinska industrija i to samo govori o tome koliko je Vlada Srbije, kroz izdvajanje u infrastrukturu, omogućila da se naša zemlja brže razvija jer kada je kriza, a u svetu je trenutno kriza, postoje dva načina da se sa njome borite – da štedite ili da ulažete više u izgradnju infrastrukture, a Srbija je izabrala da ulaže u infrastrukturu i povezuje svaki deo zemlje kako bi ljudi mogli da ostanu tu da žive”, rekao je Vesić.

Istakao je da se Srbija sada razvnomerno razvija i ponovio da će brza saobraćajnica Šabac – Loznica biti završena do kraja godine.

“To će značiti da ovaj kraj Srbije bude povezan ne samo sa Beogradom već i sa Vojvodinom, pre svega Sremom i Novim Sadom, a u narednom periodu i sa Republikom Srpskom preko deonice Slepčević-Badovinci i preko Loznice ”, rekao je Vesić.

Naglasio je da će to značiti potpuni privredni “bum” i razvoj ovog kraja gde će, kako je rekao, u budućnosti biti i lepih vesti po pitanju investicija tako da će ovaj kraj postati mesto gde će ljudi dolaziti da žive umesto da iz njega odlaze, što je bio slučaj decenijama unazad.

Direktor JP “Koridori Srbije” Aleksandar Antić zahvalio je Vladi Srbije i resornom ministarstvu na, kako kaže, sjajnom vođenju politike razvoja Srbije koja je omogućila razvoj velikog broja infrastrukturnih projekata koji su deo vizije razvoja države koju je promovisao predsednik Vučić.

“Mislim da smo svi ponosni što smo u prilici da budemo deo ovih velikih projekata i da menjamo i unapređujemo našu zemlju”, rekao je Antić i posebno zahvalio radnicima koji na visokim spoljašnjim temperaturama vredno rade.

Istakao je da radovi na izgradnji brze saobraćajnice Šabac - Loznica teku u skladu sa predviđenom dinamikom i dodao da je reč o relativno zahtevnoj deonici dugačkoj 54 kilometara sa 30-ak mostova, 16 nadvožnjaka i četiri denivelisane kružne raskrsnice.

Antić je naveo da je, kada je u pitanju nasip, realizovano više od 90 odsto radova, dok je, kada je reč o objektima, završeno oko 90 odsto posla.

Između ostalog, naveo da je do sada ugrađeno oko 44 odsto od ukupne potrebne količine asfalta i dodao da se sa velikom sigurnošću može potvrditi da će brza saobraćajnica Šabac – Loznica biti puštena u saobraćaj do kraja godine.

Vesić i Antić su radnicima koji su angažovani na gradilištu doneli osveženje.

Foto/Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Autor: Aleksandra Aras