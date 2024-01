Vesić: Nastavljamo da gradimo, Srbija dobija novih 487 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica

Realizacijom planova iz programa “Skok u budućnost – Expo 2027” Srbija ulazi u red srednje razvijenih zemalja u kojoj ljudi mogu pristojno da žive od svog rada, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da je najvažniji projekat iz tog programa, koji se tiče resora na čijem je čelu, izgradnja oko 487 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica.

Vesić je za TV Kurir rekao da će ove godine biti završeno novih 166 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica i naveo da će prvo biti završena deonica Šabac-Loznica dužine 54 kilometra, a potom i Moravski koridor u dužini od 46 kilometara odnosno deo od Preljine do Adrana čime će na mrežu autoputeva i brzih saobraćajnica biti povezano Kraljevo, kao i Trstenik, jer će se od Koševa stići do Trstenika.

- Zatim ćemo uraditi poslednji deo do Valjeva dužine 5,8 kilometara - rekao je Vesić i dodao da će biti urađena i deonica Kuzmin-Sremska Rača u dužini od 18 kilometara, deonica Pakovraće-Požega dužine 19,5 kilometara, kao i Dunavski koridor od autoputa do Požarevca.

Vesić je rekao da je plan da se u 2025. godini uradi 68,7 kilometara od čega će biti završen kompletan Moravski koridor odnosno novih 38 kilometara, kao i novih 23 kilometara Dunavskog koridora.

U 2026. godini će, kako je rekao, biti završeno ukupno 258 kilometara od čega će biti završen kompletan Fruškogorski koridor i brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i 24 kilometra autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, to jest deonica od Beograda do Kovačice.

Takođe, naveo je da će biti završena južna obilaznica oko Valjeva, kao i obilaznica oko Kragujevca koja će u 2025. godini biti završena u dužini od 4,3 kilometra, a u 2026. godini 9,5 kilometara.

Vesić je rekao da će biti završeno i novih 22 kilometra Dunavskog koridora, do Golupca, čime će taj koridor u potpunosti biti završen.

Takođe, naveo je da će biti završeno 50 kilometara brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" od Bačkog Brega do Kljajićeva i od Srbobrana do Bečeja, zatim prva tri kilometra novog puta koji će se graditi od Požege prema Kotromanu, kao i skoro 82 kilometara dela autoputa “Vožd Karađorđe” od Malog Požarevca, Mladenovca do Aranđelovca i autoputa “Miloš Veliki”.

Vesić je istakao da je važno da se nastavi sa ulaganjem u zemlju i gradnjom jer, kako je rekao, sve investicije koje su najavljene utiču na povećanje bruto domaćeg proizvoda zemlje što, između ostalog, znači i povećanje prosečnih plata i penzija.

Podsetio je da je bruto društveni proizvod Srbije 2012. godine bio 33 milijarde evra, dok je plan da 2027. godine bude 92 milijarde evra, a možda i 100 milijardi, ukoliko geopolitička situacija bude povoljna.

- Trudimo se i uspevamo da održimo taj tempo rasta naše privrede bez obzira na probleme u kojima se nalazi Evropa - rekao je Vesić i dodao da je u sektoru građevinarstva u trećem kvartalu 2023. godine ostvaren rast od 16,53 odsto, dok je Evropa zabeležila rast od 0,36 odsto.

Vesić je rekao da naša građevinska industrija raste i da smo prošle godine imali 52.000 stranih radnika što je oko 17.000 više nego u 2022. godini i to bez sezonskih radnika kojih je najviše u poljoprivredi i gradjevinarstvu što, dodao je, govori o tome da srpska privreda toliko raste da nam je potrebna i radna snaga iz inostranstva.

Ministar je istakao da program “Skok u budućnost – Expo 2027” nije stranački već nacionalni program koji treba da donese dobro svim građankama i građanima Srbije.

Istakao je da će za projekte iz tog programa biti uloženo ukupno 17,8 milijardi evra i dodao da će međunarodna izložba EXPO koja će biti održana u Beogradu 2027. godine, doneti našoj zemlji novi razvoj, investicije, turiste i bolji imidž u svetu.