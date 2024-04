NOVO LICE SRBIJE! Do 2030. 80 odsto gradskog prevoza biće ŠINSKI! Mali i Vesić na Makišu: Drugo najveće gradilište u ovom delu Evrope

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obilaze radove na izgradnji metroa na Makiškom polju u Beogradu.

Takođe, potpisan je i Aneks 1 Ugovornog sporazuma za radove na projektovanju i izgradnji Depoa Makiš.

"Ovi pripremni radovi biće gotovi do juna ove godine, šest meseci pre roka. Površina je 72 hektara. Odmah nakon toga nastavljamo dalje. Ovde će biti depo, zgrada u kojoj će biti smeštene kompozicije metroa, gradimo 7 kolektora na ovom delu, gradimo novu petlju za skretanju za Železnik i novi bulevar kao onaj na Beogradu na vodi", naveo je ministar Mali.

On je dodao da će ovo biti drugo najveće gradilište u ovom delu Evrope.

"Prva linija imaće 21 stanicu - 21 kilometar, 2029. godine ukoliko bude kašnjenja, a sa drugom linijom krećemo naredne godine. Još jedan san koji smo dugo sanjali i to je velika stvar za nas. Ovo doprinosi promeni Srbije", izjavio je Mali.

Poručuje da je ponosan na ovaj projekat.

"Sa izgradnjom depoa krećemo naredne godine. Ovo nema veze sa politikom, nego sa životnim standardom države. Ovo će doprineti rastu BDP-a i hvala našim prijateljima koji ovde rade, svi radimo kao jedan. Ovo je san koji ćemo svi dosanjati. Goran i ja ćemo svakog meseca dolaziti ovde da pratimo radove. Za nas nema granice", rekao je ministar Mali.

On se zahvalio kineskim radnicima na posvećenosti u radu.

"Vidite kojom energijom pričaju naši kineski prijatelji. Krajem 2021. godine postavili smo kamen temeljac, a sada će pripremni radovi biti gotovi ranije. Naručićemo 2 TBN mašine koje buše tunele za metro", rekao je Mali.

O izjava Đilasa po pitanju metroa, Mali kaže da ne želi da mu daje nikakav prostor.

"Njemu građani nikada nisu bili prioritet. Ne bi makar iz pristojnosti sebi stavio 619 miliona u džep. To je slika i prilika Dragana Đilasa. Njegovo neznanje o metrou upravo govori o tome. Recite mi u kom gradu ima depo u samom centru? To vam je ta površnost i neznanje. On sem mržnje prema Srbiji i predsedniku Vučiću ništa ne zna. Mi ćemo ovaj metro da gradimo. Obećanje koje damo uvek ispunimo. Tako ćemo da uradimo i sa celim projektom 'Srbija 2027", poručuje Mali.

Ministar Vesić rekao je da će ove godine početi sa radom prvi deo Beogradskog gradskog voza.

"Oko 80 odsto gradskog prevoza do 2030. biće šinski. Ove godine u oviru EKSPO-a spajamo prugu od Zemuna do aerodroma. Radićemo na proširenju beogradskog čvora. Imaćemo 20tak polazaka iz Mladenovca i Lazarevca. Beograd je jedan od retkih metropola koja ima podršku države", rekao je Vesić i dodao:

"Mogli ste čujete razne gluposti o vodootpadima. Vodimo računa o svakom detalju, a kad se završi metro, Beograd će biti uređena evropska metropola. Imaćemo manje zagađenje".

Vesić kaže da će dosta putnika preći na ovaj način transporta, tako da će to doprineti zaštiti životne sredine.

"I kad koristite metro ili voz tačno znate kad dolazite i stižete tako da nećete nigde kasniti", kaže Vesić i dodaje da će se od jednog do drugog kraja grada dolaziti za manje od 20 minuta.